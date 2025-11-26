張勝德推「隘丁山整平」計劃 再提4建議盼打造北東鐵路基地 19

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣議長張勝德昨日於宜蘭縣議會定期大會中提出，「隘丁山整平」計畫，盼將蘇澳新站旁的丘陵地重新定位為北部與東部鐵路網的啟終站。張勝德今（26）日指出，為推動此案，他提出4大建議，指出隘丁山緊鄰北迴鐵路、台九線與高速公路路廊，腹地完整、交通匯聚，是少數仍具開發潛力、同時能兼顧後勤與調度的黃金基地。

「這座基地不只是蘇澳的契機，更將成為宜蘭走向軌道經濟的核心支點，扮演承先啟後的重要角色。」張勝德指出，隘丁山若完成整平，不僅可建置調車場、車體調度中心與維修基地，更能串聯蘇澳港、蘇花改與國道5號南端的聯外量能，形成東部規模最大的交通節點。

張勝德提及，觀察目前北宜鐵路與高鐵延伸規劃，南港與汐止的開發已趨飽和，居民對高密度調度也存有疑慮；反觀隘丁山鄰近快速道路，且並非密集住宅區，更具備成為北台灣新終點站的理想條件。

「一旦啟動隘丁山基地，宜蘭將有條件推動全線鐵路高架化、提升區間車班次。」張勝德表示，並以頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳等6大車站為節點，展開TOD導向的都市更新，讓產業、商業與青創空間有新的發展布局。他認為，這將使蘭陽平原從「過境地」邁向「目的地」，在國家城市競爭中取得新定位。

為推動此案，張勝德提出4項具體建議，包括重啟可行性研究，並納入交通部與國發會整體軌道路網；成立跨局處推動小組；檢討高鐵特定區規劃，以及將「全線高架＋6站TOD」納入縣政核心戰略。他強調，議會的責任不只是在預算審查，更要與縣府共同為宜蘭找出能走得更遠、走得更穩的方向。

張勝德也說，隘丁山若能落實，宜蘭將有機會從軌道網路的「火車尾」轉變為帶動東部發展的「火車頭」。他呼籲宜蘭縣府積極面對這項跨世代工程，讓宜蘭的下一代能在更完善的交通與都市環境中成長。

照片來源：張勝德臉書

