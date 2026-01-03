張勝德辦全縣政策座談 聚焦生老育養就業民生議題

積極投入宜蘭縣長黨部提名的張勝德在冬山進行起跑。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

積極投入國民黨宜蘭縣長提名參選的宜蘭縣議會議長張勝德三日於冬山鄉舉辦首場全縣政策座談會，與地方鄉親面對面交流，聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題。他指出，宜蘭長期面臨青年外流與高齡化問題，關鍵不在於民眾不努力，而是制度無法支撐家庭長久生活，若持續延宕，人口結構只會進一步惡化。

張勝德表示，許多年輕人並非不願留在宜蘭，而是陷入「生得起、卻養不起」的現實困境，現行托育與補助制度在學前階段出現斷層，與家庭實際支出不符。他主張，育兒補助應更具延續性，托嬰、托幼政策需有效銜接，並延續免繳學童營養午餐、免學費政策，同時研議設立國民帳戶，為孩子累積第一桶金，減輕年輕家庭負擔。

在高齡照顧方面，張勝德指出，許多家庭承受「一人照顧、多重壓力」，縣府應強化社區共食、照顧者支持與喘息服務，不僅照顧長輩，也要照顧照顧者本身。談及交通與就業，他表示，偏鄉與夜間交通不足影響通勤與就醫，成立敬老專車刻不容緩，同時應扶植具發展性的在地產業與技術型工作，提升薪資水準，才能真正留住人才。

張勝德強調，參選縣長不是為了頭銜，而是希望透過制度調整與資源整合，回應地方長期累積的民生需求，改善宜蘭整體生活環境。