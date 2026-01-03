張勝德辦懇託會 吳宗憲：是戰友夥伴

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德（前排揮手者）3日舉辦首場懇託會，盼鄉親支持他選縣長，不少議員、地方要角現身相挺。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取黨內提名參選縣長，張勝德3日在冬山鄉、羅東鎮舉辦首兩場懇託會時強調，會盡全力爭取地方支持，贏得最後的勝利。雖然張、吳2人競爭浮上檯面，但吳宗憲強調，與張勝德是戰友、夥伴關係，沒有任何惡性競爭。

民進黨、民眾黨縣長選將已到位，國民黨宜蘭縣黨部日前邀張勝德、吳宗憲協調，但2人參選縣長意願都相當強烈，黨中央近期將再協調，人選預計農曆過年前出爐，待人選確定再與民眾黨協調出1人參選。

外傳黨中央會在6日協調，昨張勝德回應，還沒有通知協調日期。賴清德總統、副總統蕭美琴近期都赴宜蘭，被視為輔選民進黨參選人林國漳。張勝德說，歡迎總統來宜蘭，尊重總統行程安排。

吳宗憲上月30日在縣黨部協調前夕舉辦造勢會，還在羅東掛起首面競選看板，副議長陳漢鍾、議員林岳賢到場相挺；張勝德預估辦15場問政懇託會，昨天在冬山、羅東辦第1、2場，陳漢鍾及被視為挺吳派的縣議員林岳賢、黃琤婷等人都現身，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡等多名要角亦出席，眾人與張同框齊喊「加油」。

張勝德聚焦「生、老、育、養、就業」等5大民生議題，強調參選縣長是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，呼籲大家在黨內提名與民調機制給予支持，並協助向鄉親說明理念。張父、前議長張建榮直說，就是要用民調來支持張勝德。

對於張勝德連辦懇託會，吳宗憲說，透過懇託會、座談等方式與大家溝通，「我覺得這樣很好。」有議員跟他談起這件事，他回應只要張議長有任何活動，大家都要去參加支持，他與張都有「彼此是戰友、夥伴」的共識存在。