張勝德首場懇託會在冬山 聚焦5大民生議題

▲宜蘭縣議會議長張勝德在冬山鄉舉辦首場懇託會，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，場面熱絡。（圖：張勝德服務處提供）

二○二六年宜蘭縣長選舉再度升溫，儘管天氣寒冷，國民黨爭取參選宜蘭縣長提名，宜蘭縣議會議長張勝德於昨（三）日在冬山鄉舉辦首場懇託會，張勝德的父親前議長張建榮挾帶藍營人脈，加上張勝德以現任優勢，展現政治實力，以大陣仗方式造勢，副議長陳漢鍾、縣議員楊弘旻、林岳賢、黃琤婷、黃進勇、沈志弘、陳鴻禧、林錫明、楊順木等多位縣議員到場力挺，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡、壯圍鄉長沈清山、前副縣長林建榮都出現在懇託會，齊喊「加油」打氣，場面熱絡。

二○二六年宜蘭縣長選舉在國民黨方面，議長張勝德與立委吳宗憲爭選縣長意志堅決，近期將由黨中央再進行協調，相對於民進黨已定於一尊由律師林國漳參選宜蘭縣長，民眾黨則徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在藍營「誰來出戰」陷入困難，藍白合？勢必有一番競爭局面。

張勝德在冬山鄉舉辦首場參選宜蘭縣長懇託會，與地方鄉親面對面座談，聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題。他直言，宜蘭長期面臨青年外流與高齡化問題，關鍵不在於鄉親不努力，而是制度無法支撐家庭長久生活，若再拖延，人口結構只會持續惡化。

張勝德也分享自身背景表示，自己出身基層家庭，父親十六歲即投入營造工作，數十年來秉持不偷工、不減料的原則，深耕地方，經得起社會檢驗。他指出，自己從出社會起便長期在工地工作，直到近年才投入政治，這段歷程讓他更能理解基層家庭在生計、照顧與就業上的實際困境。

張勝德強調，參選縣長的初衷並非只為縣長頭銜，而是希望站在第一線，為宜蘭扛起長期累積的民生問題，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境。他也呼籲支持者，在黨內提名與民調機制中給予支持，並協助向更多鄉親說明其理念，讓地方需求成為縣政改革的出發點。