張博洋促維護公園環境 提出三項具體改善策略

高雄市議員張博洋六日表示，要讓公園真正成為市民休憩的優質空間，市府必須落實相關管理規範，維護環境品質與秩序，以提升民眾使用體驗。

張博洋指出，市民普遍認為公園管理鬆散，包括像綠園道與三民公園在內的多處公園，也長期面臨機車侵入、聚賭及公共空間被占用等問題，而公園處卻無法有效處理，顯示高雄市公園管理長期存在結構性缺陷。

張博洋因此提出三項具體改善策略：一是成立公園管理執法大隊，整合公園處、環保局及警察局等相關單位的執法權責，特別針對大型或重點公園加強管理，以有效遏止違規行為。

張博洋說，二是導入智慧監控系統，包括智慧攝影機、人流監測設備及環境感測器等。透過AI分析，自動偵測違規行為並即時通報管理人員，從根本上提升執法效率。

他進一步說，建立公園志工制度：公園管理不能僅靠政府單方面努力，必須結合社區力量，建議建立公園志工制度，招募民眾協助維護公園環境，志工可勸導輕微違規行為，並即時通報嚴重事件，共同打造優質的休閒空間。

張博洋強調，高雄重視建設，但建設完成後的管理與維護也同樣重要，公園的經營並不是蓋好整理好，對外開放就結束，而是需要被長期看見、維護、一起守護，他會持續在議會督促市府改善制度，給市民一個乾淨、友善、安全的公園休憩空間。