張博洋嗆柯志恩忘了韓落跑選總統

▲ 針對國民黨高雄市長參選人柯志恩在政論節目表示「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」的言論，市議員⁨張博洋反問柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜。（圖／市議員張博洋提供）

[NOWnews今日新聞] 針對國民黨高雄市長參選人柯志恩在政論節目表示「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」的言論，市議員⁨張博洋反問柯志恩怎麼不提被罷免的韓國瑜，難道韓國瑜落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？

張博洋表示，不要忘了國民黨主席鄭麗文可是跳出來幫柯志恩背書，表示後面有一整個國民黨團隊，那國民黨前市長韓國瑜在高雄政績是什麼，柯志恩應該要如數家珍，有自信的向高雄市民喚起國民黨的好才對呀。

張博洋認為，很明顯的柯志恩自己也知道韓國瑜在高雄市票房毒藥，國民黨做了對不起高雄人的事情，現在自己為了選舉，只好光速切割韓國瑜，證明柯志恩真的如她的競選看板所述「這柯，不一樣」，她的時空跟高雄人完全不一樣。

