張博洋爭取河堤路改善計畫 建立社區交通改革成功案例

市議員張博洋表示，在多方努力下，市府成功向國土署爭取到經費，正式啟動河堤社區的整體減速與行人安全改善計畫。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張博洋爭取設置河堤路路段中實體行人庇護島，他期待河堤路的改造完成後，能讓更多高雄市的社區、里長看見改變的效果，一起跟進採納，讓「行人安全」不再只是口號，而是落實在每一條生活街道上。

張博洋表示，在多方努力下，市府成功向國土署爭取到經費，正式啟動河堤社區的整體減速與行人安全改善計畫。

張博洋指出，改善重點是透過道路標線與減速標線重劃進行車道瘦身引導車輛減速，把部分空間還給行人，並在路段中央設置高雄首座「路段中實體行人庇護島」，讓行人可以分段安全過街；同時搭配無障礙坡道、太陽能閃光標鈕、警示與導引設施，引導駕駛提前減速、提高注意力。

他認為，河堤社區作為高雄第一處交通寧靜示範區，這裡推動各項交通改善的用意不只是單單改善一條路，而是為高雄未來在各社區推動交通改革，建立可以被複製、被說服的成功案例。

張博洋提到，三民區河堤路是許多社區居民每天生活、散步、帶孩子到河堤公園的必經道路。但長期以來，河堤路沿線數棟大樓、上千戶住家，長達四百公尺的路段，卻只有一處沒有號誌的行人穿越線，居民要過馬路往往得站在路邊等很久，長者與孩子更是風險最高的一群。

張博洋說，這樣的道路設計，與街道該有的安全，明顯不成比例。為了改善河堤路的行人安全，從去年八月服務處接到反映開始，他就多次邀集交通局、工務局辦理會勘，持續討論可行的減速與過街改善方案。