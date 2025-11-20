張博洋籲重視台語實驗教育 促設專責單位推動復振計畫

即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查

