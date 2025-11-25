張博洋議員力推台語委員會 許智傑搶先挺：台語一定要傳下去！

▲百萬台語城市高雄發聲！許智傑為台語委員會按下支持鍵。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】重視台語復振以及推動，高雄市議員張博洋本月總質詢時喊出，高雄市推動了第一個台語實驗學小學-北嶺國小來做為台語復振的示範場域並呼籲綠營有意參選下屆高雄市長的人選應該要共同響應並且支持中央設立專責單位以協助地方來幫忙將台語繼續被看見、被說出、被延續。

而平時以台語「四句聯」押韻著名的立委許智傑今率先成為有意爭取民進黨高雄市長提名的4位潛在人選上，在本案連署上的第一人。針對張博洋議員的呼籲，不僅第一時間表態樂觀其成，更表示會全力支持。許智傑說，高雄是全臺灣唯一的「百萬台語人口城市」，台語是我們的母語，我們本就應有傳承、延續的責任在。

許智傑提到，相對中央已經有客委會、原民會來重視各族群的文化保存，並制定相關計畫與補助辦法可做為文化推動的協助，然而台語的部分相對而言逐漸被忽略！現況只能透過家庭教育、校園內較為基本的鄉土語言教學來讓孩子學台語，更何況現在「聽得懂卻不會講」的情況在年輕一代的比例越來越多，所以在台語復振工作及推廣上，確實應該檢討並重視。

許智傑呼籲，現階段教育部能夠成為地方政府在台語復振的靠山，並在政策制定、基層教育上的支持、文化內容推動等等上能夠予以協助，一起來努力來將我們母語的根繼續在這塊土地上茁壯長大。（圖╱許智傑立委辦公室提供）