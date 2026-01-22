張博洋、尹立批藍側翼抹黑賴瑞隆日出行程照

▲ 針對藍營側翼網軍刻意將民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前於林園區拍攝的日出行程照。高雄市議員張博洋與左楠區市議員參選人尹立針對今天發文痛批這是一套低劣手法。（資料照／左楠區市議員擬參選人尹立辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 針對藍營側翼網軍刻意將民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前於林園區拍攝的日出行程照，錯誤抹黑為「日落」並大量散播不實訊息。高雄市議員張博洋與左楠區市議員參選人尹立針對今(22)日發文痛批這是一套標準流程：先拋出荒謬說法，再動員網路帳號同步複製、放大聲量，試圖用「吵」來掩蓋事實，用「人多」來壓過真相。

高雄市議員張博洋表示，藍營近年在政治攻防中，已多次以錯假訊息取代正常論述，從前幾日柯志恩的「特定族群民調」民調操作，到如今連最基本的自然現象都不放過，目的就是製造社會混亂、模糊焦點。

張博洋諷刺說，「哥白尼跟伽利略的棺材板都要壓不住了！」並強調，政治可以競爭，但不能沒有底線，當藍營選擇不談政策、不談城市發展，而是反覆操作低劣的造謠戲碼，只會不斷消耗公共討論的品質，高雄市民看得懂這些操作，也不會被顛倒是非的話術牽著走，呼籲藍營停止錯假訊息攻擊，回到負責任的政治對話，否則終究只會被民意淘汰。

尹立則痛批，藍營側翼網軍將清晨升起的太陽指稱為夕陽，這種不查證、不求證就先行抹黑的操作手法，已經形成固定模式，無論翻車多少次，也從未有人負責，尹立認為，對公共事務的評論應以事實為依據，而非憑藉偏見或慣性操作誤導公眾。

尹立強調，會出現在日出現場的，只有真的起得來的人；不是鍵盤後面醒來，才開始編故事的人。硬把東邊說成西邊，不是第一次，也不會是最後一次；只是每次翻車，都順便把整套側翼操作再示範一遍，明日太陽依舊升起，唯有少數人的判斷力仍在賴床。

