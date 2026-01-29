張又俠、劉振立落馬查處 中國國防部：反腐重大成果 具重要意義

中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決查處中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，是黨和軍隊在反腐敗鬥爭取得的重大成果，具有重要意義。

中共中央軍委副主席張又俠。（路透社資料照）

中共《解放軍報》針對張又俠與劉振立案，25日在頭版評論指張、劉2人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏「軍委主席負責制」。



中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。（路透社資料照）

中國國防部今天舉行例行記者會，有媒體針對25日《解放軍報》評論內容，詢問解放軍當前反腐敗鬥爭是否取得階段性成就，以及最新一輪的反腐敗鬥爭的決定方向是什麼？



蔣斌今天重申中國官方立場。他表示，「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。



張又俠與劉振立24日被官宣落馬後，中共《解放軍報》在25至26日的頭版發表評論，指出張、劉2人涉「五個嚴重」，以及「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。但是27日，《解放軍報》第1至第12版均為日常報導。