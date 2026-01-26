張又俠不缺錢、不缺權為何叛國？他曝中共震撼真相：精心設計宣傳敘事

大陸中心／施郁韻報導

中國解放軍高層遭到整肅。圖為中國國家主席習近平。（圖／資料照）

中國解放軍頻傳高層遭到整肅，中共宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。美媒報導，張又俠涉貪、結黨營私，更向美國洩露核武機密。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，報導更像是「出口轉內銷」，中共本來就很會利用外國媒體放風、包裝敘事。

矢板明夫26日深夜在臉書發文表示，「《華爾街日報》近日報導稱，在中共正式對外公布張又俠被查之前，當局已向部分高級官員通報其『罪行』，除貪腐外，還包括『向美國出賣中國核武器相關機密』。報導並指，相關線索部分來自中國核工業集團前總經理顧軍，後者此前已被宣布接受調查。依照該報的敘述，顧軍落馬後，牽出了張又俠。」

廣告 廣告

矢板明夫說，此說法聽來震撼，卻很難不令人起疑。張又俠高官不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受，他完全沒有必要為了經濟利益鋌而走險。「說是為了政治利益，也沒什麼說服力。我認為，真正合理的解釋，不是張『為什麼會賣國』，而是『為什麼必須被說成賣國』。」

矢板明夫提到，在中國政治傳統中，高層整肅最致命的指控，從來不是貪腐，而是叛國。「彭德懷當年被整肅時，被冠以『勾結蘇聯』；趙紫陽下台後，也曾被試圖包裝成與美國勢力勾連的『間諜』。因為只有這樣的罪名，才能迅速壓倒同情的聲音、動員民族主義情緒，為嚴厲處置提供『名正言順』的理由。」

矢板明夫認為，《華爾街日報》這篇報導更像是一次典型的「出口轉內銷」。以他在北京十年的採訪經驗，被嚴密監控的外國記者基本不可能在張又俠剛倒台時，短時間內就憑自己的人脈網，挖到機密的內部通報內容。「這類消息，往往不是記者主動查出來的，而是被『請去喝咖啡』時聽來的。」

矢板明夫分享自身經驗，他在北京跑新聞時，正值周永康案前夕，當時就親眼見過，官方人士聯絡外國記者，約在咖啡館或飯店大廳，低聲講述周永康集團貪腐的種種內幕細節，語氣誠懇、訊息精準。目的就是先讓案子的細節經外媒刊出，再回流國內。

最後矢板明夫直言，利用外國媒體放風、包裝敘事，本就是中共操作輿論的常用手段。「重點不在於某篇報導是真是假，而在於它是否正在服務某種政治需要。因此，這不只是對張又俠個人的定性，更是一場精心設計的宣傳敘事。面對『出賣核機密』這類極端指控，若不提高警覺，很容易在不知不覺中，就誤信了中國大外宣所鋪陳的情緒和結論。」

更多三立新聞網報導

稱小資族買不起台積電！黃珊珊喊台股「千股改1股交易」 彭金隆發聲了

張又俠落馬後藏3大風險！矢板明夫曝危險不可預測：台灣隨時做好準備

101登頂揚名國際！台北市長之戰出現黑馬？作家點名這1人：絕對是奇兵

習近平國師：因為小紅書「統一後治理台灣比香港容易」 稱台沒下次大選

