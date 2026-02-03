張又俠事件的「權鬥斬殺線」

曾聲稱對民眾「就是要真刀真槍、就是要刺刀見紅」的蔡奇，幫習近平策劃和執行了對張又俠的終極一擊。（合成畫面／美聯社、中新社）





中共最高軍事將領張又俠和劉振立1月24日突然被查，現屆中共中央軍委成員由最初的7人減至2人，現役上將已寥寥無幾。在事件內幕眾說紛紜中，引發張又俠倒臺的「權鬥斬殺線」，值得一說。

「斬殺線」本來是遊戲術語，指對手玩家狀態跌至可被一擊秒殺的臨界值。這個詞近期走紅是被借用來形容人們墜入貧困的致命門檻。在本文中，「斬殺線」恢復原義，特指在中共權鬥遊戲中，張又俠與習近平，如何從兄弟相稱，逐步惡化至翻臉無情，最終張又俠遭習近平「一擊必殺」的臨界點。

張又俠案「政治問題非政治化手段解決」

中共《解放軍報》1月31日在頭版刊文稱，查處張又俠、劉振立的「反腐敗鬥爭的重大勝利」。但幾天前《解放軍報》曾發表社論批張、劉兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」。

明眼人都知道，這是以反腐來掩蓋政治清洗。這個案子符合中共一貫的「政治問題非政治化手段解決」的路子。

到底張又俠對習近平干了什麼？許多人都有猜測、分析。有傳說是因為張又俠和劉振立對習發動政變未遂，但筆者認為實際上還沒到要發動政變這一步。張又俠還沒有那麼大的膽氣和遠見，他只是和一些中共元老一樣，試圖不讓習近平再連任下去，以免黨國出現險情。

習與張又俠的真實關係

我們先看看張又俠和習近平的真實關係。他們都是陝西人，張生於1950年7月，習生於1953年6月，小時兩人都在北京讀書，但學校不同，不算是一起長大，但張又俠父親張宗遜和習近平之父習仲勛當年是親密戰友，所以兩家往來密切，張又俠和習近平也算是「發小」，而張又俠自視是大哥，這種心態一直存在。

在習上臺前，與軍中的張又俠見面的機會並不多，張又俠在進入軍委之前一直幹到瀋陽軍區司令員，也是憑自己的實力加上紅二代身份。張又俠在中共十八大上進入中央軍委，主管裝備發展部門，這也不是習近平幫助他，而是和習上位一樣，是中共元老間各派系協商的結果。

至於2017年中共十九大晉升軍委副主席，也是張又俠資歷擺在那，很自然的事。其時張又俠是兩名軍委副主席之一，許其亮排名在前，張排名第二位，其時張又俠和習之間並無明顯的矛盾。

到中共二十大，時年72歲的張又俠留任軍委副主席，情況發生變化。

當時許多人認為張又俠留任軍委副主席，是習近平要讓自己的太子黨鐵桿超期服役，幫助穩定軍權。但事實上是張又俠在一些對習倒行逆施不滿的元老的支持下，強行留任，以便對中國政局走向施加影響，這是外界想像不到的。

如果張又俠不留任，習的原計畫是讓何衛東和苗華擔任軍委副主席的，由何衛東分管軍事，苗華分管政工。

苗華和何衛東都來自於東部戰區——原來南京軍區的三十一軍，這是習近平嫡系的部隊。苗華跟習近平夫婦的關係長達三十年，而何衛東則是苗華向習力薦，在二十大破格提上去的。

張又俠還在元老支持下，讓兩名親近自己的將領進入二十屆軍委，一個是他掌管總裝備部時的副手李尚福（任國防部部長）；另一個是他在越南戰爭時期的戰友劉振立（任聯合參謀部總參謀長）。

何衛東和苗華給習出主意，從查油水最多的裝備系統和控制著中共核武庫的火箭軍下手，直接打擊目標是李尚福，間接打擊目標是張又俠。

張又俠幹了一件讓習惱怒的事

張又俠作為排名第一的軍委副主席，他又是資深太子黨，不止在軍中，在整個官場都很有威信。在中共二十大後，他與多名有干政意願的中共元老往來甚密，在某種程度上在軍中對習有架空之嫌，並且幹了一件令習很惱怒的事。

習近平第一任期引以為傲的政績，就是搞了號稱「史上最牛」的軍隊改革，重塑軍委、戰區和軍種。當然，這次軍改現在證實是失敗的。

2018年年初，習近平穿上迷彩服，到訓練場親自向全軍下達訓令，演繹「親臨沙場」「統帥親征」，官兵齊唱軍歌，「聽習主席指揮」口號震天。習很享受這種三軍將士表忠的快感。之後從2019年至2022年，習近平也都簽署全軍開訓動員令，官媒大肆吹捧「習強軍思想」。

但這一模式到2023年就告停止。2023年、2024年、2025年和2026年，全軍開訓的官方報導都很低調，甚至隻字不提習近平及對其表忠的口號。

在原來的兩名軍委副主席中，張又俠分管軍事工作，包括裝備發展、訓練管理等。何衛東主要分管政治工作，包括軍紀、人事和宣傳。兩人均是政治局委員，但張又俠地位更高，而何衛東實際扮演習的「監軍」角色，盯緊張又俠。

習近平親自下軍訓令的慣例延續5年後終止，原因就是張又俠擔任軍委第一副主席後，認為習近平搞那一套就是「擺款」，搞個人崇拜，與實際做好軍事訓練無關，形式主義非常有害，他堅決阻止習繼續這樣做，而習當時顧著「一尊」臉面，也不敢撕破臉皮針對張又俠，只好隱忍。這一內情也是一般人想像不到的。

何、苗出計助習 遭張又俠反擊

為了打擊張又俠，何衛東和苗華給習出主意，從查油水最多的裝備系統和控制著中共核武庫的火箭軍下手，直接打擊目標是李尚福，間接打擊目標是張又俠。

2023年7月底，中國火箭軍高層換人，由原海、空軍出身王厚斌、徐西盛兩人晉升上將，出任火箭軍司令員和政委。原司令員李玉超和徐忠波後證實落馬，李玉超問題更嚴重。而接替者王厚斌、徐西盛均屬何衛東、苗華派系的將領。

彭博社2024年1月報導，根據美國情報，中共許多新型核導彈因製造過程中的腐敗問題無法投入使用。因為這個消息，一度有人猜測是中共軍中誰向美國泄的密，有人猜測是李尚福和火箭軍司令李玉超。但筆者認為更像是何衛東這一派，他們要利用這一醜聞清洗火箭軍，達到在內部清洗政敵的目的。

大約在火箭軍高層換人的同期，2023年7月26日，中共軍委裝備發展部發布公告，徵集2017年10月以來裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題線索。這項倒查，直接針對曾掌管裝備發展部的時任國防部長李尚福，卻明顯避開了李尚福的前任，2017年9月卸任裝備發展部長的張又俠。

曾有觀點認為，這是習近平有意放過張又俠，給倒查劃了時間紅線，但事實不是這樣。這是當時在軍中氣勢強大的張又俠和習近平討價還價的結果。中共官場誰不腐敗？就看雙方的博弈，張又俠當時只能暫時自保，犧牲李尚福。

2023年10月，何衛東指控李尚福涉腐敗，並將其免職。

不但如此，在2024年3月中共「兩會」期間，何衛東在軍方代表會議上放話稱要打擊軍隊「虛假作戰能力」。《南華早報》2024年3月9日稱，有獲得這份會議記錄。何衛東矛頭實際上指向張又俠採購有缺陷的裝備，以及部隊訓練造假問題。

張又俠憤而反擊，讓人收集何衛東貪腐證據，特別是苗華的賣官證據，逼習近平同意查辦。

於是苗華2024年11月被「停職查辦」，之後不久，在2025年3月的人大會議閉幕後，何衛東也突然失蹤。直至去年10月，何衛東等大批上將、中將集體倒臺，這批人基本上是由苗華收錢後操作上位的，證據都在張又俠手上。拿下苗華是先停職查辦，離正式查辦有個緩衝期，拿下何衛東也是拖了半年多才宣布，這是因為習近平確是被迫拿下他們的，這絕不是習自稱的所謂「自我革命」「大義滅親」。

「騎牆派」張升民反叛

在張又俠惡鬥何衛東以及與習近平期間，中央軍紀委書記張升民角色微妙。和張又俠、習近平同是陝西老鄉的張升民，從一開始就是個兩面派，他想做軍中「不倒翁」。

張升民是受兩邊拉攏的對象。習近平和何衛東要倒查裝備腐敗時，執行者是張升民。而在張又俠要整倒何衛東時，也尋求張升民協助，張升民在收集苗華和何衛東的罪證上出了不少力。但當習近平最終決定要扳倒張又俠時，張升民又權衡再三，又倒向習近平。

2025年9月，中共「軍隊採購網」發布的近200份涉違規的採購案公告顯示，火箭軍「採購腐敗」事實上倒查至2016年，而不是2023年軍委裝備發展部最實徵集線索限定的自2017年10月之後。這意味著調查觸及到張又俠任內。這是張升民在暗中安排裝備倒查突破年限，讓習近平拿到了張又俠的腐敗證據。

在張又俠惡鬥何衛東以及與習近平期間，中央軍紀委書記張升民角色微妙。（維基百科）

張又俠「軍中成王」卻成「權鬥斬殺線」

張又俠自知把柄在人手，底氣大減。2025年10月的四中全會上，張升民升軍委副主席，但不能順勢入政治局，是習與張又俠較量的結果。此時，張升民已倒向習近平，但張又俠還不相信自己會被拿下。

四中全會後，由於張升民未入政治局，張又俠成為軍中唯一的政治局委員，他在四中全會的軍隊宣講會上講話時的氣勢，儼然「軍中稱王」。但這也使他更加成為習的心頭大忌。

儘管張又俠隨後也公開在黨媒發文向習表忠，但習近平感到心焦，他擔心在張又俠「軍中成王」的態勢下，到中共二十一大，他可能被張又俠支持的人取代——這其實就是習近平的核心焦慮，他達到了瀕臨崩潰的臨界點，也就是促使張又俠落馬的「權鬥斬殺線」。

最終，習近平選擇讓蔡奇介入——蔡身兼中央政治局常委、中央國安委副主任（掌實務）以及中央書記處書記、中央辦公廳主任等要職。

中央國安委是中共唯一個可以協調軍方的中央決策議事協調機構，蔡奇正是以這個機構的身份參與到扳倒張又俠的內鬥中來。

許多人都在討論習近平是用什麼隊伍抓捕張又俠的，有人說是中央警衛局。其實，何衛東和苗華為了暗算張又俠，曾幫習在河北組建了獨立於正規軍體系的一支私家軍。這支隊伍在何衛東落馬後，落到了同是福建幫的蔡奇手上。

曾聲稱對民眾「就是要真刀真槍、就是要刺刀見紅」的蔡奇，幫習近平策劃和執行了對張又俠的終極一擊。

不過，隨著張又俠倒下，習近平也迎來了前所未有的新危機。一是軍中人事成了爛攤子，習無人可信，包括軍委中留存的張升民，這種騎牆派本身就很危險；二是軍心浮動，怨怒積壓，戰時易發嘩變；三是現在真正掌握黨政大權又能暗控軍隊的是蔡奇，張又俠是一介武夫，而蔡奇其實更可怕。

※作者為獨立評論人