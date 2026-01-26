張又俠其人？為何落馬？
（德國之聲中文網）中國官方信息顯示，張又俠出生於1950年7月，漢族，陝西渭南人，1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，中國人民解放軍軍事學院基本系畢業，大專學歷，陸軍上將軍銜。其父張宗遜（1908年2月7日—1998年9月14日）是“開國上將”之一，曾任中共第十屆中央委員，中國人民解放軍總後勤部部長，被官方譽為“中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，堅定的無產階級革命家，中國人民解放軍傑出高級將領”。張又俠因此被視為在軍隊根基深厚的“紅二代”。
少有的具備實戰經驗的“上將之子”
1968年至1994年期間，張又俠在陸軍第十四集團軍四十師從一名戰士一步步升至師長。其間，他於1979年參加了中國官方所稱的“對越自衛反擊戰”。當時，26歲的張又俠正作為第14軍40師118團的一名連長奔赴前線。中國媒體2014年的一篇報道稱，在攻打一個陣地時，張又俠帶一個營共計4個連的兵力穿越密林，試圖從陣地背面發起攻擊。最終有1個連成功穿越密林，對越軍進行了夾擊，拿下了陣地。張又俠因為這次戰鬥被提升為團長。1984年，中越邊境烽煙再起，張又俠以第14軍40師119團團長的身份又一次開赴前線，投入老山戰役。據報道，張又俠曾指揮119團在兩山戰役中屢立戰功，展現了優異的指揮才能。同年，他升任40師副師長。
20世紀90年代以後，張又俠晉升的速度加快。1994-2000年，張又俠任陸軍第十三集團軍副軍長。1997年晉升少將。2000-2005年任陸軍第十三集團軍軍長，2005-2007年任北京軍區副司令員，2007-2012年任沈陽軍區司令員。2011年，張又俠晉升上將軍銜。因為親身參加過中越戰爭，張又俠是目前中國解放軍將領中鮮有的具有實戰經驗的將領。
“子承父業”
2012年10月，在胡錦濤任下，即習近平首次當選中共總書記、中央軍委主席的中共十八大召開前夕，當時62歲的張又俠接替常萬全出任中國人民解放軍總裝備部部長。由於其父張宗遜曾任承擔軍械裝備工作的解放軍總後勤部部長，張又俠被稱為“子承父業”。至2015年，張又俠任中共中央軍事委員會委員，解放軍總裝備部部長，2015-2017年任改制後的中央軍委裝備發展部部長。
解放軍總裝備部設立於1998年，是中央軍委領導下、負責組織全軍武器裝備的工作機關，不僅擔負著全軍武器裝備的發展計劃、科研試驗、訂購保障等任務，還肩負著載人航天、衛星發射測控的重任。中國軍隊的武器裝備費數額巨大，且屬於機密，外部難以監督。由於解放軍原總裝備部（現中央軍委裝備發展部）掌握上萬億的武器裝備采購權，長期被視為軍中“油水”極豐厚的“肥缺”部門，極易產生腐敗，特別是在航天、兵器工業等領域。2023年落馬的前國防部長李尚福就曾任解放軍總裝備部副部長，並於2017年9月接任中央軍委裝備發展部部長。他被指涉嫌犯有受賄罪、行賄罪，被開除軍籍、黨籍，並被移送軍事檢察機關審查起訴。當時，習近平曾下令徹查解放軍總裝備部，但這把火卻一直沒燒到也曾任總裝備部長的張又俠。
相互利用與派系鬥爭
中共十九大後，張又俠在被習近平提拔下，2018年升任中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中華人民共和國中央軍事委員會副主席。
有資料顯示，習近平的父親習仲勳和張又俠的父親張宗遜1947年在西北野戰軍共過事，習張兩家可謂世交。也有傳聞稱張又俠和習近平自小熟識，屬於“發小”。但由於張家屬於軍隊系統，習家屬於黨政干部系統，張又俠1968年前往雲南第14集團軍當兵，習近平1969年年初到陝西梁家河“下鄉”，有理由認為，兩人年輕時的交集並不多。
2022年中共召開20大時，習近平打破慣例尋求第三個任期，並且得到張又俠的支持。習近平連任成功，當時已72歲的張又俠也破了中共人事任命“七上八下”的慣例（即68歲及以上必須退休，67歲及以下可留任），繼續任中共中央軍事委員會副主席，而且是第一軍委副主席，排名僅次於習近平。
熟悉中共體制運作的人士認為，張又俠和習親自破格提拔重用的中央軍委第二副主席何衛東之間存在相互制衡的競爭關系。2025年3月後，何衛東從公眾視野中消失，被認為在派系鬥爭中遭到清洗落馬。有傳言認為，這是何衛東與張又俠叫板，遭到後者反擊的結果。2025年10月17日，何衛東等九名上將同時被官宣開除黨籍軍籍，震動軍界。中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華也在此之列。官方公布的原因是“嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大”。何衛東的倒台也意味著何張相互制衡的關系被打破，張又俠在軍中的實權可能變得更大。
2026年1月24日，中國國防部宣布，“中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠立案審查調查”。該消息震驚中外。評論認為，習、張鬥是中共百年你死我活內鬥史的延續。而內鬥的一大核心就是對軍權的控制。
習近平不斷升級的清洗行動
據統計，習近平在反腐的旗號下，在第一、第二任期的十年裡查辦了160多名將軍；在第三任期開始至今，查辦了133名將軍，包括張又俠以及中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立。中共二十大上當選的205名中央委員中有44名現役軍官。目前已有29名被開除黨籍和軍籍，這意味著落馬比例已達到了三分之二。
《紐約時報》文章指出，“隨著這兩名將領（張又俠、劉振立，編者）實際上被撤職，中央軍委只剩下兩名成員：主席習近平以及負責監督習近平軍隊清洗行動的張升民將軍。習近平在2022年任命的六名中央軍委成員如今只剩下一名。”
解放軍報1月24日就張又俠、劉振立事件發表的社論使用五個“嚴重”指控張又俠，包括：“嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重沖擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎……”，反映出張又俠迅速倒台的原因。
美國前高級情報官員，現美國喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員韋德寧（Dennis WILDER）分析說，“我認為習近平並不欣賞張又俠在此過程中積累的巨大權力。另外，也許張在內部並不完全恭順。”
解放軍報1月26日發表題為永遠吹響”沖鋒號“的文章寫道，“身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券”。
至於曾為習近平保駕護航、現年已75歲的張又俠將受到何種懲處，人們還將拭目以待。
作者: 德正
