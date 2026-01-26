張又俠動向成謎？一次看懂對兩岸局勢的衝擊 專家：共軍內部權力洗牌中

國際中心／綜合報導

「張又俠落馬」的消息震撼全球！2026年開年大陸政壇爆發最大地震，中共國防部日前正式宣布，對現任中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立立案調查。作為習近平過去最信任的「鐵桿老將」，張又俠的倒台不僅象徵中共軍方權力核心徹底大洗牌，更引發國際高度關注，這場軍中大清洗究竟會讓台海局勢趨於穩定，還是陷入更不可測的危機？

【昔日鐵桿變老虎：習近平最信任「髮小」失蹤】

現年75歲的張又俠，背景極其顯赫。他不僅是解放軍中極少數擁有實戰經驗（中越戰爭）的高級將領，更是習近平的「髮小」（從小一起長大的玩伴），兩人的父親習仲勳與張宗遜曾是生死戰友。張又俠長期穩坐軍委副主席大位，被視為習近平掌控軍權的「壓艙石」。

然而，這塊壓艙石如今卻被踢開。官方指控其「嚴重違紀違法、破壞黨指揮槍原則」，這也是繼火箭軍、前國防部長李尚福之後，層級最高、最具震撼力的清洗行動。目前張又俠已處於失蹤狀態，外界普遍認為其已被正式控制。

【外媒爆驚人內幕：涉洩漏核武機密與未遂政變】

關於張又俠落馬的原因，外媒爆出的內幕令人瞠目結舌。《華爾街日報》獨家報導指出，張又俠涉嫌向美國洩漏中國核武器的核心機密與參數，這對中共國安而言是致命打擊。此外，他也被指控涉及巨額貪腐、買官賣官，甚至是扶植李尚福上位的幕後黑手。

更誇張的傳聞指出，張又俠與劉振立疑似組成政治派系，甚至在京西賓館秘密策劃「未遂政變」企圖抓捕最高領導人。雖然政變說法尚未獲得官方證實，但「誅九族」式的清洗傳聞已讓軍中人人自危，多名將領被列入黑名單，政治生態遭到毀滅性破壞。

【權力鬥爭白熱化：習近平要的是「絕對忠誠」】

為何連最親近的盟友都不能倖免？分析指出，習近平目前的權力運作已進入「絕對集中」模式，即便是有元老背景的「老紅軍」派系，只要被懷疑有潛在變數，都會被無情掃除。習近平此舉可能是為了換上更年輕、更聽話，且完全沒有派系背景的「習家軍」將領，以確保軍權百分之百掌控在自己手中。

【一次看懂對兩岸影響：短期利多 vs 長期風險】

張又俠的落馬對台灣而言是一把雙面刃：

1.短期影響（利多）： 解放軍高層接連落馬，內部陷入派系鬥爭與互信危機，短期內指揮系統可能失靈，大幅降低中共發動軍事冒進或攻台的風險。

2.長期影響（風險）：隨著實戰派的老將淡出，習近平若安插更願意執行其意志、戰略性格更激進的將領，未來台海局勢的不可預測性將大幅提高。

然而，在消息高度封閉的環境下，「張又俠是否落馬」的最佳觀測指標是其是否出席接下來的軍方高層會議。對於涉及「洩密」、「政變」等極端指控，在缺乏確鑿證據前不應過度解讀。台灣應在對岸政局動盪之際，保持高度戰略定力與預警。

針對這場2026年最大的政治風暴，台灣國防部已表態正密切監控對岸動態。張又俠從「習近平鐵桿」變身為「頭號落馬老虎」，再次印證了中共高層內鬥的殘酷與多變。

