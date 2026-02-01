張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段

記者李鴻典／台北報導

中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。

習近平與張又俠。（圖／翻攝自央視）

近期，X平台上流傳一封討論度極高的「公開信」，爆料者稱，張又俠意識到自己可能遭到習近平抓捕，因此預先準備密信。信中提到「我如果出事了，請將這封信公開。抓我肯定還會有更多的人一同被抓，並不是我們有什麼違紀違法的罪行，只有一個原因，就是我與習近平同誌所理解的中央軍委主席負責制有不同的看法。當然，還有對武統台灣、與俄羅斯的戰略合作、對快速提拔高級軍官也有重大分歧…」。

網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」。（圖／翻攝自Ｘ）

矢板明夫分析，首先，這封信最大的問題在於，它沒有任何真正的「內部視角」。信中提到的內容，無一不是近年來海外華人圈反覆討論的老話題，從黨內鬥爭、軍隊清洗，到徐勤先、六四等問題，全部都是外界「管中窺豹」式的材料。

如果這真是一位長年身居高位、又與習近平私交甚深的軍中元老所寫，內容不可能如此膚淺。說的直白一點，這樣的文章，任何一個長期關注中國政治的評論者都寫得出來，根本不像「當事人親筆」。

第二，全文邏輯混亂，不知所云。如果張又俠真在此時寫下類似「政治遺言」的公開信，必然有明確目的。要麼是為自己辯冤，要麼是向黨內同道、國際社會或後世表態。但這封長達數千字的信，卻完全沒有焦點。

矢板明夫說，一會兒糾纏於「軍委主席負責制」的概念，一會兒又無端痛罵鄧小平，接著又突然跳到「不應該打台灣」。前後毫無脈絡，既不像申辯書，也不像政治宣言，更不像留給歷史的自述，實在不符合一位老練政治軍事人物的水準。

其中最荒謬的，正是談到台灣的那一段。

矢板明夫提到，張又俠是從戰場上走出來的職業軍人，一輩子研究的，是如何打仗；劉亞洲則是軍旅作家，靠大量採訪這些實戰將領才能寫出文章。結果信中卻說，張又俠是聽了劉亞洲的分析後，才驚覺攻台困難「嚇出一身冷汗」。這等於變相承認自己長年軍事專業不如一名寫文章的人，這在邏輯上根本說不通。

最後，這封信還有一個致命的硬傷。信中寫道「畢竟我們是同一個大院長大的好兄弟。」這一句，就可以直接宣判它是偽造。矢板明夫指出，張又俠的父親張宗遜，1950 年代任解放軍副總參謀長，張又俠應該是在宣武區的總參大院中長大。而習近平的父親習仲勳，1949年後就已脫離軍職，擔任了黨的宣傳部長，分配的住所是在東城區南鑼鼓巷雨兒胡同。

所以，習近平並不是在軍隊大院裡長大，而是在胡同環境中成長，這一點在多份回憶錄與公開報導中都有記載。2014年，他本人還曾回訪雨兒胡同。矢板明夫透露，自己在撰寫相關書籍時，也曾多次實地採訪，對此非常清楚。

綜合以上幾點，這封所謂的「公開信」，無論從資訊來源、邏輯結構，還是基本事實上，都難以成立。它更像是一篇借名發聲的拼湊文本，而非當事人的自述。對於這類內容，理性判讀、避免再度擴散，或許才是對讀者負責的做法。

