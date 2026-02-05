張又俠後再有人落馬！3名中國「軍工高層」被拔人大代表，外媒吐槽習近平2035強軍夢無望

就在2026年3月中國即將召開「兩會」前夕，中南海再傳人事震動，《新華社》對外證實，繼前中央軍委副主席張又俠遭調查之後，又有三名軍工國企高層的全國人大代表資格遭到拔除，似乎也意謂習近平、正持續對軍事體系進行內部「貪腐大清洗」。

《路透》報導提到，此次遭拔除人大代表資格的三人，都是中國軍事現代化藍圖中的指標性人物：

中國航空工業集團（AVIC）原董事長周新民，江西臨川人，華中科技大學機械工程專業碩士，長時間任職中國商飛公司，一路歷任副總經理、副董事長和總經理等管理職，後在2024年升任中國航空工業集團董事長，曾任第十三、十四屆全國人大代表。

中國工程物理研究院原院長劉倉理，陝西岐山人，美國加州理工學院（Caltech）博士、中國科學院院士，負責領導核武開發，2025年曾接受中央表揚。

中國核工業集團（CNNC）總工程師羅琦，四川自貢人，西安交通大學工程熱物理碩士，身兼中國核動力研究設計院博士生導師與中國工程院院士，是當前中國核電體系技術核心人物，2022年升任總工程師至今。

中國全國人大常務委員會公告，拔除三位「軍工大老」的人大代表資格。（翻攝自中共新聞網）

報導中還特別提及周新民，他在2024年3月才升任董事長，如今姓名已從官網被消失。諷刺的是，就在被撤職的前一天，中國航空工業集團才剛召開過反腐敗會議。此外，這個主導航空工程的重要國營企業，不久前才剛剛傳出，前董事長譚瑞松因貪腐落馬且開除黨籍，顯示航空體系的結構性貪腐問題極為嚴重。

2035目標受阻？腐敗成致命傷

習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。

2024年8月29日，白宮國安顧問蘇利文（左）在北京與中共中央軍委副主席張又俠會面。（美聯社）

看在外媒眼中，4月川普（Donald Trump）訪中前夕，這場「軍工大清洗」不僅是內部肅清，更是向國際社會展現，同時兼任黨總書記、國家主席與中央軍委主席的習近平，個人對軍權絕對掌控力。

