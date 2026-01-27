張又俠慘遭習近平整肅 前美國國防部官員示警：恐增攻台誤判風險

中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，並對此展開立案調查。 圖：翻攝中國新聞社（資料照）

[Newtalk新聞] 中共本月 24 日宣布，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對此展開立案調查。前美國國防部中國科科長、現任新加坡李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）撰文示警，這不單只是中共內部整肅，更意味著，習近平身邊失去了唯一敢說真話、且具備實戰經驗軍事顧問。他警告，隨著張又俠倒台，北京對台海局勢發生「災難性誤判」的風險將直線上升。

唐安竹在個人專欄「ChinaDrew」揭露，自己曾在 2012 年五月以五角大廈官員身分，全程陪同當時還在擔任瀋陽軍區司令員的張又俠訪美，而這段近距離接觸讓他印象深刻。

他回憶到，當時他接觸多數解放軍將領充滿官僚氣息，只會背誦黨的口號，對軍事專業一知半解。不過，張又俠截然不同，作為參加過 1979 年中越戰爭的將領，他展現極高的專業素養及自信。在參訪班寧堡（Fort Benning）陸軍基地時，其他將領對於武器意興闌珊，唯獨張又俠興致勃勃，甚至親自試射 M240 機槍，並向美方提出極具深度的戰術問題。

對於張又俠當時所展現自信及專業素養，唐安竹形容：「他身上有一種能力的光環，其他解放軍軍官在他面前都會站得更直、反應更快。」

唐安竹表示，習近平之所以需要張又俠，是因為只有像他這樣具備智慧、具實戰經驗且與習有世交情誼的人，才敢客觀評估美台軍力，並誠實告訴解放軍弱點與戰爭代價。

「一個沒有實戰經驗的馬屁精，只會告訴習近平他想聽的話。」唐安竹擔憂，張又俠離開權力核心，那麼中央軍委只剩下政工出身的張升民，而習近平將被報喜不報憂的聲音包圍，這將導致其對攻台能力評估出現嚴重偏差，進而增加軍事冒險的風險。

