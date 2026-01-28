張又俠是什麼樣的人物？ 美國學者看法大不同

1月24日，中國國防部宣布，中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌「嚴重違紀違法」正在接受調查。

唐安竹： 張又俠才智過人

張又俠這位75歲的解放軍最高現役將領、習近平的「紅二代」陝西老鄉突然倒台，引起國際注意。

而張又俠究竟是什麼樣的人物？

大紀元報導，曾與張有過一週接觸的美國前國防部官員唐安竹（Drew Thompson）1月26日撰文，介紹了早年張又俠訪美期間的細節。唐安竹認為，沒有張又俠在軍委，中共誤判的風險就會上升。

在《張又俠的倒台格外令人震撼》一文中，唐安竹首先表示，雖然對於張又俠被抓的消息感到震驚，但事實上他不應該吃驚，因為自2023年以來，他就聽過張又俠被調查的傳聞，但一直希望他能躲過習近平無休止的大清洗，這也出自於自己對他的欣賞。

據唐安竹介紹，2012年5月，時任瀋陽軍區司令員的張又俠跟隨國防部長梁光烈訪美一週。唐安竹當時是美國國防部長辦公室負責中國、台灣和蒙古事務的主任，全程陪同，並結識了張又俠。梁光烈一行人與美國官員在五角大樓的會面，並到美軍基地參觀。

唐安竹表示，中共軍官晉升多依賴政治忠誠與人際關係，導致許多高層將領缺乏見識。在中共軍隊文化中，忠誠和意識形態比作戰能力更重要，批判性思考和獨立思考成為一種負擔，而不是優勢。但張又俠與他接觸過的大多數中共軍方將領不同。

唐安竹說，「他經歷過戰爭，也因此變得謙遜。他受過良好的教育，才智過人，直覺敏銳。他看到展品就能理解其重要性和價值，或許也明白我們為何要向他展示這些。」

唐安竹表示，他多年與負責對美事務的中共軍方人員密切合作，發現軍方的參謀人員對中共的將領的尊重程度較低，而這些參謀人員應是花錢買來的職位。

但張又俠與眾不同。中共軍方其他將領和參謀人員都對他十分敬重。每當張又俠走進房間，那些部屬都會不自覺地挺直腰杆站好。他們對他畢恭畢敬。這不僅僅是因為他是少數參加過1979年對越戰爭的軍官，或者是因為他和習近平的關係，更是因為他本身的能力。

少了張又俠 中共誤判風險恐增加

唐安竹認為，張又俠是中共現役將領中，唯一一位能夠就中共軍隊軍事能力和不足以及至關重要的軍事衝突的人員傷亡向習近平提供最客觀建議者。他能夠客觀地評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價。而一個沒有實戰經驗的馬屁精只能說習近平想聽的話。

CIA前分析師： 張是強硬大老粗

但前美國中情局(CIA)中國分析師、現任喬治城大學高級研究員伊德寧（Dennis Wilder）對張又俠有不同看法。

BBC中文報導，伊德寧挑戰「習張是鐵桿盟友」的觀點，描述張又俠為「一個強硬、粗俗的老山羊」，並強調「雖然他曾與習結盟，但他從未真正是習的下屬」。作為1979年和1984年兩次對越作戰的實戰英雄，張又俠可能對僅在軍隊總部做過三年秘書的習近平作為軍隊統帥的敬畏不足。(編輯：鍾錦隆)