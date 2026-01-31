張又俠案「故事多」 苦苓譏：人人都是小說家

張又俠(左)被扣上的「踐踏嚴重破壞軍委主席負責制」。 圖:翻攝自X(新頭殼合成)

作家苦苓在臉書發文，針對近日盛傳「中共軍頭張又俠落馬」的各式說法提出質疑，直言相關傳聞充斥捕風捉影、繪聲繪影的內容，不僅自媒體為了流量胡亂編造，就連部分中外「名門正派」的傳統媒體也未經查證便跟進報導，嚴重背離新聞倫理與社會責任。

苦苓指出，關於張又俠的傳聞版本五花八門，有人稱其與習近平當面衝突，甚至出現「發生槍戰」、「成為美國間諜」、「被捕後發表密信」等說法，形容這類消息來源彷彿是「床聽」，躲在當事人床底下偷聽來的故事，只為蹭流量而生。他也感嘆，不少傳統媒體同樣毫不求證，「唏哩呼嚕跟著亂報一通，再找人噼哩啪啦亂評論一通」，目的無非是衝收視率。

苦苓認為，若稍微認真查核，就應注意到一個關鍵背景。他提到，去年白宮顧問指定訪中時要求與張又俠會面，且張又俠還親自帶著十多名將領出席，這一幕「看在習大大眼裡，難道不會警鈴大響？」他強調，雖然不可能當場洩漏任何核機密，但此舉本身已具有高度政治與權力象徵意義。

苦苓進一步以歷史案例類比，指出這種情況就如同當年美國接觸孫立人，引發蔣介石痛下決斷，或是郝柏村出任行政院長後召集將領開會，最終導致李登輝與其關係決裂。他認為，真正值得討論的焦點，應是中共軍委體系內部，特別是軍委副主席與主席之間的權力角力，而非不斷複製、放大未經證實的謠言。

苦苓最後直言，媒體應該從事實面出發，進行合乎邏輯的判斷、查核與報導，這才是基本功；若只會跟著造謠、傳謠，「那不如都去寫奇幻小說好了！」

