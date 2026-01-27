張又俠洩中國核機密被抓？她揪2細節：肯定不是

國際中心／綜合報導

中國解放軍高層人事日前傳出大清洗，中國國防部24日宣布中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查。事後更有消息指稱，張又俠不只涉嫌貪污，北京當局指控張與CIA勾結、並向美洩漏中國核武機密。對此，財經網美胡采蘋直言「張又俠肯定不是因為洩漏中國核機密被抓的」，她也進一步點出原因並笑稱「這畫面太可愛我不敢想」。

有關張、劉二人倒台的背後原因，近來引發各界議論。對於美媒《華爾街日報》報導指稱，張又俠涉嫌「通美」、洩漏中國核武機密的說法，財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表達看法，她斷言張又俠肯定不是因洩漏中國核機密被抓的；並接著點出兩大原因，指出張又俠、劉振立兩個一起抓，且兩個人還一起登上同一篇解放軍社論，並被用同樣的批鬥文章罵。胡采蘋認為，「這種批鬥法表示他們倆是一夥的」。

胡采蘋認為洩漏核機密此等大事，張又俠、劉振立不可能兩個人手拉手一起去找美國人講，她調侃說「這什麼國中生上廁所的畫面」，並稱自己很難相信張又俠這種在越南打過仗、殺人都不怕的將領，還要跟劉振立手牽手一起去洩密，最後還笑稱「這畫面太可愛我不敢想」。





胡采蘋發文斷言，張又俠肯定不是因洩漏中國核機密被抓的。（圖／翻攝自粉專@Emmy追劇時間）





在外界瘋猜兩位中共軍委落馬背後另有隱情之際，旅美獨立評論人蔡慎坤26日就在YouTube節目《蔡慎坤說》踢爆，稱張又俠被「清算」前1個多月，曾當面頂撞、威脅中共領導人習近平，疑似為張又俠被抓埋下伏筆。

回顧整起事件，中國國防部24日通報，兩名中央軍委成員涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。值得一提的是，在張又俠、劉振立落馬後，原本七名中共中央軍委成員，目前僅剩軍委主席習近平、副主席張升民2人，創中共建政後的最低紀錄。據悉，先前落馬且被開除黨籍軍籍的，包括國防部長李尚福、軍委政治工作部主任苗華以及中央軍委副主席何衛東。

中共軍委7人領導班子幾乎團滅、僅剩兩人的消息傳出後，引發各界譁然。隨後，網路上更流出眾多有關中共內部異動的驚人傳言，其中包括中共元老朱鎔基與胡錦濤雙雙離世；習近平已6天未露面，傳是遭張又俠成功「反殺」、不得不躲進地堡，以及習近平抓走上千名軍人、密謀打造「秦城監獄二號」等。但上述傳聞的真實均尚未得到證實。

