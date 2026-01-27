張又俠洩漏中國機密？胡采蘋喊「肯定不是」原因曝光

大陸中心／黃依婷報導

中國解放軍頻傳高層遭到整肅，中共宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。對此，財經網美胡采蘋也表達看法，「張又俠肯定不是因為洩漏中國核機密被抓的」，並曝光原因。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，張又俠肯定不是因為洩漏中國核機密被抓的，不然不可能張又俠、劉振立兩個一起抓，兩個人一起上同一篇解放軍社論、用同樣的批鬥文章去罵，這種批鬥法表示他們倆是一夥的。

胡采蘋認為，洩漏核機密此等大事，怎麼可能張又俠劉振立我們兩個人手拉手一起去找美國人講？這什麼國中生上廁所的畫面，我很難相信張又俠這種在越南打過仗、殺人都不怕的將領，還要跟劉振立手牽手一起去洩密，「這畫面太可愛我不敢想」。

