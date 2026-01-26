張又俠涉嫌向美國洩漏核武資訊？矢板明夫：典型的「出口轉內銷」
[Newtalk新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭當局指控涉嫌「嚴重違法違紀」，《華爾街日報》報導指稱，張又俠因涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資及收賄拔擢前中國國防部長李尚福被立案調查。資深媒體人矢板明夫表示，利用外國媒體放風、包裝敘事是中共操作輿論的常用手段，不提高警覺恐誤信中國大外宣鋪陳的情緒和結論。
矢板明夫在臉書發文寫道：「《華爾街日報》近日報導稱，在中共正式對外公布張又俠被查之前，當局已向部分高級官員通報其『罪行』，除貪腐外，還包括『向美國出賣中國核武器相關機密』。報導並指，相關線索部分來自中國核工業集團前總經理顧軍，後者此前已被宣布接受調查。依照該報的敘述，顧軍落馬後，牽出了張又俠。」
矢板明夫提到：「這樣的說法聽來震撼，卻很難不令人起疑。張又俠這個級別的高官，不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受，他完全沒有必要為了經濟利益鋌而走險。說是為了政治利益，也沒什麼說服力。我認為，真正合理的解釋，不是張『為什麼會賣國』，而是『為什麼必須被說成賣國』。」
矢板明夫指出：「在中國政治傳統中，高層整肅最致命的指控，從來不是貪腐，而是叛國。彭德懷當年被整肅時，被冠以『勾結蘇聯』；趙紫陽下台後，也曾被試圖包裝成與美國勢力勾連的『間諜』。因為只有這樣的罪名，才能迅速壓倒同情的聲音、動員民族主義情緒，為嚴厲處置提供『名正言順』的理由。」
矢板明夫續指：「從新聞生成的過程來看，《華爾街日報》這篇報導，更像是一次典型的『出口轉內銷』。以我在北京十年的採訪經驗，被嚴密監控的外國記者基本不可能在張又俠剛倒台之際，短時間內就憑自己的人脈網，挖到如此高度機密的內部通報內容。這類消息，往往不是記者主動查出來的，而是被『請去喝咖啡』時聽來的。」
矢板明夫回憶：「我在北京跑新聞時，正值周永康案前夕，當時就親眼見過這種場景。官方背景人士主動聯絡外國記者，約在咖啡館或飯店大廳，低聲講述周永康集團貪腐的種種內幕細節，語氣誠懇、訊息精準。目的只有一個，那就是先讓案子的細節經外媒刊出，再回流國內，讓『打倒周永康』這樁權力鬥爭，多一層正當性以及『國際背書』。」
矢板明夫強調：「利用外國媒體放風、包裝敘事，本就是中共操作輿論的常用手段。重點不在於某篇報導是真是假，而在於它是否正在服務某種政治需要。因此，這不只是對張又俠個人的定性，更是一場精心設計的宣傳敘事。面對『出賣核機密』這類極端指控，若不提高警覺，很容易在不知不覺中，就誤信了中國大外宣所鋪陳的情緒和結論。」
