張又俠涉洩核武機密致落馬？陸國防部：不要妄加揣測

中共中央軍委副主席張又俠遭到立案調查一案持續發酵，美國《華爾街日報》日前報導指出，張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。對於相關消息，大陸國防部發言人蔣斌表示，民眾應以官方發布的訊息為準，不要妄加揣測。

外媒報導指張又俠涉洩核武機密導致落馬。（資料照／路透）

據《中央社》報導，大陸國防部在24日正式宣布，因嚴重違紀違法問題，已對張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立2人展開立案調查。此消息一出，立即引起境外媒體高度關注，張又俠落馬案成為大陸國防部29日例行記者會的焦點議題。

對於《華爾街日報》日前引述熟悉某場簡報會人士的說法，聲稱張又俠遭到調查的原因包括涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，以及收賄拔擢前國防部長李尚福等人一事。蔣斌在例行記者會上不願證實，僅回應：「請大家以官方發布的信息為準，不要妄加揣測」。

大陸國防部發言人蔣斌回應張又俠被立案調查一事。（資料照／翻攝國防部網）

至於張又俠與劉振立案件的進一步發展情況，蔣斌也簡短表示：「對此我們已經發布有關信息，我們沒有更多補充。」顯示中方對於案件細節仍保持低調態度。

另外，隨著解放軍高層人事出現重大動盪，外界關注此事是否影響兩岸關係。蔣斌在記者會上重申，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現統一的最佳方式。他強調，「中國大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去」。

值得關注的是，目前中共中央軍事委員會原本7人的領導班子中，已有5人相繼落馬，僅剩下主席習近平與副主席張升民2人，顯示中共軍方高層正面臨前所未有的人事震盪。

