張又俠涉違紀違法遭查引國際譁然 川普：習近平是中國唯一的老大

中國國防部上月24日宣布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，已決定立案審查調查。美國總統川普美東時間1月31日晚間在空軍一號上受訪、被問及中國高層動盪相關問題時表示，「中國只有一個『老大』（boss），就是習近平」。

川普當時回應重點放在習近平身上，他在短短幾句話中三度稱習近平是中國的「老大」，並說自己「非常密切關注此事」，也提到習近平在中國「受到高度尊重」。

稱印度將向委國買石油「不是伊朗」 川普：歡迎中國參與

另外，根據《路透社》報導，川普在空軍一號上表示，印度將購買委內瑞拉石油，而不是向伊朗購買。川普對媒體說「我們已經達成了協議，是協議的概念」。川普也提到，中國可能與美國達成協議，購買委內瑞拉石油，並說「歡迎中國參與」，在石油方面「可以達成一筆大交易」，但未提供任何細節。

