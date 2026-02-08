張又俠為何被習近平整肅？明居正爆兩人鬥爭導火線：他先剪了習的「羽翼」

中國國防部於1月24日通報，中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受立案審查調查。至此，20屆中央軍委7名成員，目前僅剩主席習近平與副主席張升民。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》分析，張又俠倒台背後，與他與習近平長年的權力鬥爭密切相關。

明居正說明，中國以黨領政，所有重要的機構包括軍事機構都在黨裡面。黨的最高軍事機構便是中央軍委，一般是7人組成，設1個主席、2個副主席，剩餘4個委員分別管理重工、後勤、裝備與紀律，軍委是管理解放軍跟武警的最高單位。

明居正指出，中央軍委中目前倒掉了5人，第1個倒台的是裝備部軍委、國防部部長李尚福，他被捕時是3星上將，被捕的其中一個理由是賄賂，透過賄賂升任軍委以及國防部部長。然而，李尚福要賄賂誰才能上位？收賄者可能是軍委苗華、何衛東或張又俠，甚至是主席習近平，當苗華跟何衛東倒台後，被捕理由便是收賄。因此，李尚福可能向苗華或何衛東行賄，也可能均有行賄。明居正認為，李尚福等人的倒台，收賄或行賄並不是主要原因，如果是收賄的話，7人都會被抓掉。

明居正續指，2020年到2021年，中國傳出將調查裝備部採買情況，逮捕將回溯至2017年，2017年是李尚福接任裝備部的開始。但，是誰把裝備部交給李尚福的呢？是張又俠。明居正指出，裝備部的調查結果後來顯示，有些案例是在2017年之前，雖然將線劃在2017年，李尚福跑不掉，但並不止於李尚福。然而，光是說要調查2017年以後裝備部的事情，張又俠不知道嗎？難道不緊張嗎？如果張又俠擔心的話，難道不會有動作嗎？明居正認為，在2020年前後，雙方已經有猜忌。

中共軍委副主席張又俠日前因涉嫌嚴重違紀違法遭中共官宣立案調查。（資料照，美聯社）

張又俠跟習近平早有心結？

明居正表示，苗華跟何衛東都是習近平親手提拔的，受到習近平看重，不太可能是習近平親自拔掉，可能是張又俠下令逮捕。明居正說道，習近平鬥倒李尚福後，張又俠認為習下一步可能動他，轉而鬥倒苗華跟何衛東，剪去習的羽翼，兩人展開鬥爭。

明居正說道，中國官方羅列張又俠5條罪名，最嚴重的是「嚴重踐踏跟破壞軍委主席負責制」，其次是「把核武機密洩密給美方」。明居正對此感到疑惑，張又俠地位已經如此之高，洩密給美方要圖甚麼呢？說不通。

明居正提到，2024年8月美國國安顧問蘇利文訪中，指名要見張又俠，張又俠滿面紅光的接待他，張又俠展現出綜覽全局、並滔滔不絕，當時被認為不像軍委副主席，更像軍委主席或是總書記。但是，蘇利文指名見張又俠，是說不通的，連習近平都沒有單獨見了，當時張又俠的權勢可能已經壓過習近平。三中全會以及習近平生病缺席後，張又俠掌握國家「武」的部分，氣焰強大。在習近平康復、權力穩固後，便逮捕張又俠。

