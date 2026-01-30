張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

國際中心／綜合報導

中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。（圖／翻攝自新華社、央視）

中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅被捕，海外社群平台30日流出一封署名張又俠的「致習近平公開信」。信中痛陳雙方對「軍委主席負責制」及武統台灣存有重大分歧，並引用前將領劉亞洲分析，直言「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，警告若執意開戰，將導致美日聯軍介入，最終走向亡黨亡國。

中共高層內鬥傳聞甚囂塵上，據社群平台「X」帳號「Richard Full」及多方網路消息指出，張又俠因預感將被清算，事前備妥密信委託友人在出事後公開。這封長達數千字的公開信於30日凌晨曝光，內容詳細披露了張又俠與習近平決裂的關鍵內幕。信中指出，兩人矛盾始於三中全會前，張反對將「軍委主席負責制」異化為「家長制」，更對習近平急於發動戰爭的意圖感到驚恐。他強調，軍隊不應成為個人私兵，更不應盲目投入無勝算的戰爭。

針對外界最關注的台海局勢，信中以極其嚴厲的措辭反對武統。張又俠在信中坦言，自己本也想完成統一，但聽取空軍前上將劉亞洲的戰略分析後「嚇出一身冷汗」。他直言：「幾十萬軍人填到海裡，也靠近不了台灣島。」信中預判，一旦台海開戰，日本與美國勢必迅速捲入，中國沿海的軍事設施、橋樑與油庫將在數小時內遭美日聯軍摧毀；即便能摧毀台灣部分建築，最終中國也將面臨天文數字的戰爭賠償與海外資產凍結，結局將是「國將不國，亡黨亡國」。

張又俠在信中更痛批習近平身邊充斥「馬屁精」，將其忽悠成「絕世偉人」，妄想透過戰爭超越毛澤東。他感嘆，像劉亞洲這樣敢說真話的智者已被下獄，而自己恐也難逃被羅織「叛國」、「腐敗」等罪名的下場。他甚至預言，當局可能會偽造從他家中搜出鉅額美金的影片來進行人格毀滅。此外，他也對過度支援俄羅斯導致歐烏敵視中國表示懊悔，認為這是在外交戰略上的重大誤判。

信末，張又俠對習近平提出四點期望，包括兌現承諾於二十一大卸任、永不與美國為敵、真誠改革開放並還權於民。他強調，軍隊是用來保家衛國而非發動戰爭，若要求軍人無原則效忠個人，將犯下不可饒恕的歷史罪行。儘管此信真偽尚待進一步核實，但其內容邏輯與近期中共政局動盪的跡象高度吻合，已在國際輿論圈引發強烈震撼。

