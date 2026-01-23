張又俠缺席傳被捕 凸顯習軍權高度集中下的「不透明風險」

2026年1月20日，中共在中央黨校舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」開班式，總書記習近平親自出席並發表講話。照理而言，這類研討班向來被視為「政治權力忠誠的象徵場域」，出席名單本身即是一種政治訊號；然而，此次卻出現多位政治局與軍方高層缺席的異常狀況，隨即引爆外界高度揣測。

除了因出席瑞士世界經濟論壇而缺席的國務院副總理何立峰之外，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆黨委書記馬興瑞等三名政治局委員，以及中央軍委委員劉振立皆未現身；此外，央視報導僅籠統提及「中央軍委副主席」出席，卻刻意未提及「軍委委員」，這在中共高度講究政治符號的語境中，確實存在不尋常。

廣告 廣告

中共高層無故缺席絕非巧合

中央軍委副主席張又俠的缺席之所以會引起關注，主要原因在於其「黨政軍地位」與「缺席時間點」的揣測，張作為中央軍委副主席，是目前習近平掌控的軍權體系中，極少數仍具高度資歷與象徵意義的軍方高層。對比過去軍方高層缺席的案例，2024年10月下旬舉行的二十大三中全會研討班開班式上，張又俠仍與時任軍委副主席的何衛東並肩而坐，而何衛東已於2025年正式落馬。如今張又俠缺席同等級的政治場合，自然被外界解讀為「習是否重演軍中清洗的動作」。

除此之外，近一年來，解放軍內部人事動態呈現「密度異常」，也讓外界有著高度的聯想。去年12月下旬，舉行中共中央軍委晉升上將軍銜儀式，張又俠與劉振立相偕出席，而這是張又俠的最後一次公開露面，尤其該次儀式僅有四名上將出席，對照2024年12月下旬同類儀式有二十名上將與會形成反差，這顯示2025年間習對內政權整肅的力度之大。

更耐人尋味的是，就在傳出張又俠被捕的一周前，中共舉辦中央軍委紀委擴大會議，軍委副主席張升民出席並發表講話，張又俠卻未現身；而劉振立作為目前除習近平與兩名副主席外「僅存的軍委委員」，亦在多個關鍵場合消失，這恐怕不是巧合，也難以個人因素來解釋，極有可能是權力再洗牌的前兆。

習整頓軍隊是為了權力重整

回顧習近平掌權以來，中共體制運作的特徵，呈現「事前無風聲、事後再定調」的模式，只是張又俠的缺席現象核心不只在於張又俠是否真的出事，而是一個高度集權的體制對外釋疑與自我說明的能力是否有削弱？換言之，值得檢視中共整體權力結構性出現劇變，也就是在習近平有意軍權高度集中的整頓之下，黨政軍權力結構呈現不確定性。

習近平「親自抓軍權、親自反腐」的統治模式，軍中反腐早已不只是紀律問題，而是高度政治化的權力重整工具。中共威權統治的本質，「以黨領軍」的邏輯，對準軍隊將領的反腐動作本來就缺乏透明程序、也不存在獨立監督的機制，即使是最高階將領，沒有任何公開說明的情況下突然「消失」似已成常態。然而，在高度集權、資訊封閉與政治化反腐交織之下，中共軍權運作變得愈來愈難以判讀。

值得注意的是，張又俠被捕的傳聞擴散，也反映出中共在對內統治上的矛盾，一方面，習試圖透過嚴格的輿論控管，壓制任何不利於政權穩定的訊息；另一方面，正因官方資訊極度單一且缺乏可信度，反而使得各種不尋常狀況被高度檢視及揣測，甚至是擴大轉傳，可以想像的是，類似的情事恐怕在進入2027年中共二十一大正式登場之前會更頻繁發生。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。