張又俠致習近平公開信 矢板明夫：明顯偽造

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，因「嚴重違紀違法」，遭中國官方調查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，近日雙雙「落馬」，引發國際關注。近來網路還流傳一封據稱是張又俠寫給習近平的一封信，描述一名高級將領對現行路線的「政治遺囑」與「高層內鬥」內幕，引發熱議。不過資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這信全文邏輯混亂，很明顯是「借名發聲」的拼湊文本，經不起推敲。

矢板明夫在臉書上發文提到，近日在網路上流傳的「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈流傳開來。他表示，「遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為『內幕材料』。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。」

矢板明夫分析，這封信最大的問題在於，沒有任何真正的「內部視角」。信中談及的黨內鬥爭、軍隊清洗、六四事件等，皆是多年來海外華人圈反覆討論的老話題，全部都是外界「管中窺豹」式的材料。他表示：「如果這真是一位長年身居高位、又與習近平私交甚深的軍中元老所寫，內容不可能如此膚淺」，更直言「任何一個長期關注中國政治的評論者都寫得出來這種文章，根本不像『當事人親筆』。」

他進一步指出，全文邏輯混亂、缺乏明確目的。「如果張又俠真在此時寫下類似『政治遺言』的公開信，必然有明確目的。要麼是為自己辯冤，要麼是向黨內同道、國際社會或後世表態。但這封長達數千字的信，卻完全沒有焦點。一會兒糾纏於『軍委主席負責制』的概念，一會兒又無端痛罵鄧小平，接著又突然跳到『不應該打台灣』。前後毫無脈絡，既不像申辯書，也不像政治宣言，更不像留給歷史的自述，實在不符合一位老練政治軍事人物的水準。」

矢板明夫直言：「其中最荒謬的正是談到台灣的那一段。」文中稱，張又俠聽了劉亞洲的分析後，才驚覺攻台困難「嚇出一身冷汗」，「張又俠是從戰場上走出來的職業軍人，一輩子研究的，是如何打仗；劉亞洲則是軍旅作家，靠大量採訪這些實戰將領才能寫出文章。這等於變相承認自己長年軍事專業不如一名寫文章的人，這在邏輯上根本說不通。」

矢板明夫續指，這封信的致命傷是信中一句「畢竟我們是同一個大院長大的好兄弟。」他指出，張又俠之父張宗遜於1950年代任解放軍副總參謀長，張又俠應是在宣武區總參大院成長；而 習近平的父親習仲勳，1949年後就已脫離軍職，擔任了黨的宣傳部長，分配的住所是在東城區南鑼鼓巷雨兒胡同，「習近平並不是在軍隊大院裡長大，而是在胡同環境中成長，這一點在多份回憶錄與公開報導中都有記載。2014年，他本人還曾回訪雨兒胡同。我在撰寫相關書籍時，也曾多次實地採訪，對此非常清楚。」

最後，矢板明夫總結：「綜合資訊來源、邏輯結構與基本事實判斷，這封所謂的『公開信』難以成立，更像是借名發聲的拼湊文本，而非當事人的自述。」他也在文末呼籲，「對於這類內容，理性判讀、避免再度擴散，或許才是對讀者負責的做法。」

