張又俠落馬出現暗號！軍報首見「換羽重生」 明居正揭驚人涵義

中國中央軍委副主席張又俠落馬，各種消息不斷，甚至傳出他本人的公開信，對此，台大政治系名譽教授明居正推測，應只是知情人士所寫，倒是《解放軍報》文章首度提到「換羽重生」一詞，似乎暗示要拉下習近平，值得注意。

明居正在30日播出的Youtube節目《新聞大破解隨選》上提到，網傳張又俠的公開信行文語氣不規則，稱呼毛澤東沒稱「毛主席」，有時又稱「老毛」，稱呼鄧小平也沒叫「鄧公」，不符合忠心耿耿的中共老將軍語氣，且部分文意相當直率，可能並非張又俠本意。

他猜測是知道張又俠部分想法的人，揣摩意思、添加枝葉所寫。像是軍委主席負責制，認為主席應負責大方向，具體操作則交給副手，應該就是張又俠的看法，這也是導致他和習近平產生衝突的原因之一。

明居正表示，當天官宣張又俠下台是下午3時，到了晚上11時《解放軍報》就發出社論說原因，僅隔8小時，比當初徐子厚、郭伯雄拖1、2年才證實消息，顯得相當迅速，就是因為擔心共軍會譁變、兵變，藉此「震懾軍心」，而網傳大量軍車調動的影片可能是真的，但目的不能確定。

中共軍方真有可能兵變嗎？明居正指出，中共用字遣詞相當嚴謹，因為代表著上位者的思考與政策走向，好比當年鄧小平要鬥華國鋒時，釋出「實踐是檢驗真理的唯一標準」，從31個省級單位的態度，確認何為朋友、何為敵人。

但這次《解放軍報》發表文章後，五大戰區、各軍兵種照規矩都應表態贊成，卻靜默不作聲，顯露軍方態度，基本上就是軟抵抗或不服氣。

更不尋常的是，另篇《解放軍報》文章提到，共軍要「換羽重生」，是從沒看過的詞，一般會用浴火重生或重新再造，而習近平的習字簡體，就是半邊的「羽」，還有傳言習近平曾用過「白羽」當筆名，「換羽重生」便代表把習近平換掉才能重生。

除此之外，明居正說，先前苗華、何衛東的落馬，不排除是張又俠出手的結果，如今張又俠下台，兩人會不會獲得平反，將是接下來要觀察的重點。

明居正認為，這次事件一定會衝擊軍心，基層不知該效忠誰，獲張又俠提拔者也擔心被清算，從當初苗華下台時牽扯到1300人來看，未來清洗範圍一定會擴大，甚至文人如胡春華、溫家寶、曾慶紅，乃至整個太子黨，都可能受到株連，這幾個人或其代表的勢力是否會反擊？中共政局未來必會出現大動盪。

無論如何，明居正表示，這都對習近平造成巨大打擊，推測他短期內不會對付台灣，雖有軍演，但不會有大動作。只是長期來看風險升高，年輕一輩的解放軍喊敢打台灣、又宣稱懂AI等新科技，很可能被習近平重用。

