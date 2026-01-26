張又俠落馬加速武力犯台日程？ 國防部長：高度關注中

中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌違紀違法遭立案調查，引發各界關注中共是否可能加速犯台。對此，國防部長顧立雄今（26）日表示，持續高度關注中共黨政軍高層異常變動，強調須以聯合情偵手段全面掌握各種徵候，綜合判斷中國可能企圖，並不斷強化自我防衛能力因應各種情況。

大陸國防部24日宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共黨中央研究決定對2人立案審查調查。加上去年被調查的另一位中央軍委副主席何衛東，中共二十大選出的兩位軍委副主席已全數落馬。近期下台的共軍上將人數增至13位，導致目前在職的共軍上將僅剩4位，中共軍方高層人事出現劇烈震盪。

立法院國防及外交委員會今天邀請顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，併請經濟部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會列席並備質詢。顧立雄在會前接受媒體聯訪時指出，會持續高度關注中共黨政軍高層這些異常變動。

顧立雄強調，就國軍立場而言，基於中國大陸從來不放棄以武力犯台，重視的是要以各種聯合情偵手段、友盟交換情資來掌握各種徵候，藉此判斷大陸可能的企圖，同時也要不斷強化自我防衛能力，因應各種可能情況。

針對媒體追問「是否評估中共加速犯台」，顧立雄回應，不能單看哪一個高層異動就足以推斷，需要的是全面掌握他們軍事面和非軍事面的所有徵候，所反映出大陸可能的企圖和行動，來加以綜合判斷。

