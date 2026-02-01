張又俠落馬台海戰爭更近？陸旅美學者示警「看不見的變化」

中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，解放軍高層近年人事震盪劇烈，引發外界對台海局勢的關注。大陸旅美政治學者鄧聿文認為，不能簡單歸結為大陸對台動武將因此「更早」或「更晚」，真正危險的是「專業判斷在決策中的權重下降」。

中共中央軍委副主席張又俠落馬引發外界對台海局勢關注。（資料照／路透）

鄧聿文1月31日在社群平台「Ｘ」發文指出，外界對此次解放軍高層大地震形成兩種對立判斷：一種認為張又俠等人被拿下等於掃清軍內反對對台動武的「障礙」，大陸國家領導人習近平將對台灣提前動武；另一種認為張是解放軍高層中少數有實戰經驗的將領，他的出事會削弱解放軍作戰能力，讓習推遲對台動武。

然而，這兩種說法都將「清洗」直接當作「戰爭決策」的因果變量。更合理的分析路徑應該關注這場清洗如何外溢性地改變台海風險的結構與節奏。

他認為，首先必須澄清，沒有確鑿證據表明張又俠是所謂的「鴿派」，更談不上反對武統台灣。作為長期在軍工、裝備和指揮體系中的職業軍人，張即便向習提出攻台要「慎之又慎」，也更接近對戰爭成本和不確定性的專業判斷，而非對統一路徑的價值判斷。

但清洗確實可能在客觀上改變動武概率。問題不在於張是否「反戰」，而在於清洗後軍內偏好結構是否發生變化。如果接替者在履歷、派系或政治安全上更依賴最高層信任，其風險評估更容易向政治正確靠攏。真正可能推前時間表的，不是「清除了鴿派」，而是「專業判斷在決策中權重的下降」。

從組織與執行角度看，這種級別的人事震盪必然導致指揮鏈條重組、協同機制重算。對台作戰高度依賴聯合作戰與體系磨合，任何高層結構性變化都會讓既有計劃進入「版本迭代期」。在此階段，組織本能反應不是冒險而是自保，不是推進而是避責。

大陸國家主席習近平近年頻出重拳「清洗」解放軍高層。（資料照／美聯社）

更值得警惕的是清洗帶來的深層外溢後果：信息鏈條的變化。戰爭決策最危險的狀態並非有人反對，而是沒人敢講壞消息。當軍中形成「風險提示等於政治不忠」的氛圍，信息上行就會被系統性過濾，評估報告會傾向樂觀化，成功率會被不斷上調，代價會被有意無意低估。

這種變化往往不會立刻體現在行動上，卻會在時間推移中積累成錯誤自信。清洗後，體系先進入自我保護期，行動節奏放慢；隨後在「整軍備戰」名義下重建指揮鏈，集中度和服從性被強化；當集中壓過專業，風險評估真實性反而下降。

對台時間表本身也未必主要由軍內人事決定。更具決定性的往往是習近平對外部窗口的判斷：美國是否會直接介入、美日協調是否可靠、制裁與金融戰衝擊是否可承受，以及台海灰區摩擦是否出現失控跡象。

清洗還會通過外部反饋回路進一步抬高風險。解放軍高層被整體端掉、信息不透明度上升，會促使美國、台灣和日本更傾向按最壞情境做準備。外部準備一旦上強度，北京可能反過來將其解讀為「對手在鎖死窗口」，從而強化自身緊迫感。

歸根結底，這場清洗對台海的影響並不能簡單歸結為「更早」或「更晚」。它改變的是風險形態：短期內壓住衝動，長期卻可能削弱決策真實性。戰爭往往不是在最想打的時刻發生，而是在最容易誤判的時刻發生。

