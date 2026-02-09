張又俠落馬將影響共軍戰力？退將分析「習近平大肅清內幕」：這事更可怕

中國共產黨近期大肅清，將中共中央軍委副主席張又俠以「涉嫌違法違紀」立案調查，一舉震驚世界，也讓外界認為中國領導人習近平進一步鞏固權力，甚至被解讀為習近平攻台決心加重，但究竟對台灣的影響是什麼？對中共解放軍戰力是否會造成衝擊？

台北政經學院基金會近期舉行「正義使命」與「絕對決心」– 從加勒比海到台海座談會，出席人員包括台北政經學院基金會董事長黃煌雄；台北政經學院基金會執行長、退役海軍上將蒲澤春；前國防部情次室情研中心副主任孫秉中；台北政經學院基金會和平與安全中心計畫主持人閻鐵麟。

台北政經學院基金會指出，美軍的「絕對決心」行動，提供解放軍檢視自身聯合作戰與特種作戰能力的機會；此次美軍對委內瑞拉的打擊行動結合聯合作戰、特種作戰與斬首作戰三種模式，對解放軍而言並不陌生。就特戰部隊編制、武器裝備與人員訓練等條件來看，「解放軍已具備執行特種作戰與斬首作戰的客觀戰力」，但實際作戰能力仍缺乏實戰驗證。

