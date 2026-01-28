張又俠落馬對兩岸關係影響？ 國台辦重申一貫立場

（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬。對於這是否影響兩岸關係發展，中國大陸國台辦發言人張晗仍表示，大陸牢牢把握主導權與主動權，並稱絕不承諾放棄使用武力。

張又俠落馬引起國際極大關注。身處中國軍事威脅的台灣，也頻繁成為這場共軍高層人事動盪的焦點。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，媒體詢問共軍高層人事動盪是否會影響兩岸關係發展，張晗首先表示，有關立案審查調查再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨與軍隊有決心、有力量的重要體現。

張晗又聲稱，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」。

張晗表示，中國大陸願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

中國官方24日宣布，張又俠、劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。（編輯：廖文綺）1150128