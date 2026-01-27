張又俠落馬對台影響大! 專家：軍中壓力升高 共機軍演恐加劇

中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，並對此展開立案調查。 圖：翻攝中國新聞社（資料照）

[Newtalk新聞] 中國官方宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，引起各界關注，國際學者也對此事加以分析。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）昨（26）日刊登學者強生（Matthew Johnson）的分析文章指出，儘管這次中共高層人事異動動作大，但實際上對未來「攻台行動」計畫來説「不會有改變」。

強生表示，習近平此次的清洗整肅有三大影響 :

一是解放軍內部將更完全貼合「習思想」；

二是不會實質改變台灣與中國兩岸的軍力，也不會加速或延緩對台行動的時程表；

三是習近平將個人權威和政權生存綁定後，雖然獨裁能力雖然變強了，但未來無論是遇到繼任危機或黨分裂，都將遭遇重大的失敗。

安全台灣學會副研究員湯廣正的分析文章則指出，這次人事清洗的背後原因，基本上可以確定是張、劉二人與習近平在解放軍發展問題（尤其是台海局勢的聯合行動訓練計畫）上存在分歧，並且可能進行與習近平指示相悖的政策或命令。

學者指出，基本上可以確定是張、劉二人與習近平在解放軍發展問題上存在分歧，並且可能進行與習近平指示相悖的政策或命令。 圖：翻攝自@cskun1989

湯廣正表示，中共解放軍於 2023 年 6 月起建立了新的基礎訓練模式，並於 2024 年 10 月建立新的聯合訓練模式，但迄今仍未正式拍板最終的聯合訓練模式。「雖然習近平要解放軍做好入侵台灣的準備，但缺少了新版訓練模式將使解放軍作戰能力難以達成 2027 攻台的目標。」

分析中整理出張又俠過往提交的國防版本與習近平（黨目標）的差異。黨呼籲增強目標處理、戰場掌控度和擾亂敵方行動，張又俠則主張優先增強資訊網與無人作戰系統；黨強調「低成本高效能」的武力發展，張又俠並沒有將這些主題納入「優先任務清單」；甚至在張、劉二人的例行個人演講中，也多次不提「軍委主席負責制」。

習近平想 2027 年攻台，但張又俠曾建議的攻台時間為 2035 年。 圖：翻攝自中國國防部網頁

其中，習近平一直推行的「2027 攻台目標」，張又俠在去年文章中則是建議將時間定在 10年之後（2035 年）；比起習近平想要的 2027 年期限，張又俠更優先考慮在短期內解決長期存在的培訓缺陷，並不支持積極進入全面聯合作戰培訓。

湯廣正指出，無論張又俠與劉振立是否有留任，基本上都無法使解放軍完成 2027 年攻打台灣的目標。但人事異動之後，將領未來可能會加快聯合作戰訓練的發展，更倉促的推進軍事演習或訓練。雖然中共解放軍短期內不太可能入侵台灣，但解放軍訓練和演習恐比近年來得更加激進和頻繁。

