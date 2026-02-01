張又俠落馬引國際關注 川普：習近平是中國唯一老闆

川普1月31日在空軍一號上與記者交談。（美聯社）





中共高層軍官張又俠、劉振立被立案調查，引發國際關注。美國總統川普24日接受媒體訪問時表示，他密切關注此事，並稱中國國家主席習近平在國內「備受尊重，他就是老闆」。

中國國防部1月24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠因涉嫌嚴重違紀違法，正接受立案調查。這是習近平自展開解放軍反腐整頓以來，規模最高的一次軍方高層清洗。

川普1月31日在前往佛羅里達的「空軍一號」上表示，中國僅有一位領導者，他與之打交道的就是習近平。他並回應媒體追問，對於此次軍方清洗是否影響穩定或台海局勢，他「持續密切關注」。

張又俠落馬意味美方失去聯絡窗口

外媒分析，張又俠落馬意味美方在北京的最高軍事決策層失去重要聯絡窗口，也凸顯解放軍高層存在穩定性與實戰經驗不足的風險。中國國防部發言人蔣斌則強調，將堅決反對對中國反腐行動的「汙衊抹黑」，並會繼續與各國軍隊展開交流，深化軍事互信。

台灣學者指出，由於無法確定誰將成為習近平的軍事智囊，中共高層清洗使北京的對台軍事路線短期內增添不確定性。

