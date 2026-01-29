張又俠落馬引發解放軍加緊攻台？梁文傑吐4字：做好萬全準備

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/29)表示，有關張又俠落馬的事情，現在各方傳言分為兩派，一種是提高攻台可能，一種是短期內不太可能攻台，對我國而言，態度就是料敵從寬，做好萬全準備。

中國國防部1/24宣布，中共中央軍委副主席張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因嚴重違紀，對兩人立案調查，引發全球關注，而張又俠也成為中共自1971年的前中共中央軍委副主席林彪後，在任內落馬最高層級的中共軍官。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並被問到此事，他指出，此事自上周爆出後，每天都有人評論、分析，自己看到多數分為兩種極端論述，一派是提高中共攻台的可能，一派是讓中共不太可能在短期內攻台。

梁文傑說，我國政府機關的態度就是料敵從寬，做好萬全的準備。

