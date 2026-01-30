張又俠落馬引發軍事政變？ 王丹解析：可能性極低、但內耗風險上升

當地時間 24 日，中國國防部宣布將中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立兩人展開調查。 圖：翻攝央視新聞

[Newtalk新聞] 中共中央軍委副主席張又俠24日因涉嫌嚴重違紀違法遭官宣立案調查，此事震動中外，引發各界對中國軍隊是否可能出現軍事政變的猜測。流亡海外中國民運人士王丹今天（30日）在電子媒體發表文章分析，直言中國軍事政變發生概率極低，更不可能重回軍閥割據老路；反而是低強度、制度內的軍人干政最可能出現，但空間有限。真正風險在於習近平對軍隊高烈度整肅，可能導致長期內耗，削弱決策回饋能力。

張又俠落馬後，相關傳聞四起，包括支持其部隊異動、試圖發動政變，甚至涉及向美國洩漏核武資訊等。新加坡《聯合早報》報導，解放軍報連續兩天頭版刊登北京衛戍區及第82集團軍學習習近平強軍思想的消息，似在回應傳聞並強調政治忠誠。韓國《朝鮮日報》則指出，中國軍方已展開大規模思想教育，強化「政治整訓」以防內部動搖。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在參議院聽證會上表示，美方正密切關注中國軍隊內部清洗與腐敗問題，視為中共體制內部議題。

王丹強調，判斷中國軍隊風險不能僅憑歷史（如文革軍人干政或林彪事件），而需考察當下制度結構。他分析，中國軍隊經鄧小平至習近平改革，已高度「碎片化」：將領晉升依附黨內體系，不同軍種戰區嚴格區隔，政治監控無所不在。這使軍人難以公開對抗，只能透過建言、消極執行或隱性抵抗施加影響。张又俠案指控為「破壞軍委主席負責制」，正反映問題在體制內部，而非謀反。王丹預測，未來軍人干政可能集中於對台政策、軍費分配或戰略方向的隱形阻力。

至於軍事政變，王丹認為概率極低。中國軍隊設計為橫向難協調、縱向制衡體系，關鍵資源如戰略武器集中於中央，任何異動即成政治風險。歷史上，中國未有成功政變，林彪事件僅為高層內鬥失敗；1989年軍隊介入危機仍服從最高權力。張又俠案後洩密、策反傳言多為資訊不透明下的想像，缺乏協調能力與合法性。

軍閥割據可能性更低。王丹指出，這需中央喪失財政、人事與軍事控制，而今這些權力高度集中。戰區僅為作戰單元，將領頻繁輪換，無長期地方勢力；軍隊經濟基礎已剝離。張又俠落馬未開啟軍閥化，反而強化中央集權。

王丹總結，習近平對張又俠等軍中勢力整肅，風險不在「爆炸式崩潰」，而在長期內耗。體系依賴恐懼維持，決策集中，不同意見難上達，軍隊雖不會反叛，卻可能喪失真實回饋能力。雖仍處「黨指揮槍」框架，但維持成本上升，沉默、拖延與消極執行風險加劇。習近平雖有理由整肅，但副作用恐超預料。

張又俠為「紅二代」，曾任軍委裝備發展部長，擁有實戰經驗，被視為習親信。落馬後中央軍委僅剩習近平與張升民，凸顯軍隊人事動盪。中國國防部發言人蔣斌回應傳聞時稱，以官方資訊為準，勿妄加揣測。王丹提醒，現實條件已變，政變可能性趨近零；中國軍隊改革防軍方獨立政治力量，在習時代更強化黨控，張又俠案或成轉折點，影響兩岸及國際格局。

