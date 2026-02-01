張又俠落馬影響台海 鄧聿文：長期決策真實性被削弱

（中央社記者呂佳蓉北京1日電）中央軍委副主席張又俠落馬的共軍高層動盪如何影響台海局勢？旅美的中國時政評論員鄧聿文表示，清洗改變的是風險的狀態，短期內壓住衝動，長期卻可能削弱決策的真實性。

鄧聿文1月31日在其社群媒體平台X分析共軍高層人事動盪對台海局勢的影響。

鄧聿文表示，解放軍高層遭清洗後，若接替者在履歷、派系或政治安全上更依賴最高層的信任，其風險評估將更容易向政治正確靠攏。如果在民族主義動員持續升溫的背景下，對台動武被塑造成一種政治承諾，那麼軍事選項確實可能被推到更靠前的位置。

他指出，真正可能推前時間表的，不是「清除了鴿派」，而是專業判斷在決策中的權重下降。

他強調，戰爭決策最危險的狀態，並不是有人反對，而是沒人敢講壞消息。當軍中形成「風險提示等於政治不忠」的氛圍，訊息上行就會被系統性過濾，評估報告會傾向於樂觀化、成功率會被不斷上調、代價會被有意無意地低估。

鄧聿文指出，「這種變化往往不會立刻體現在行動上，卻會在時間推移中積累成一種錯誤自信。」

鄧聿文表示，這也解釋了一個看似矛盾、卻在威權體制中屢屢出現的現象：「短期內更謹慎，長期卻更危險」。清洗之後，體系先進入自我保護期，行動節奏放慢；隨後在「整軍備戰」的名義下重建指揮鏈，集中度和服從性被強化。

他警告，當集中壓過專業，尤其在民族主義的亢奮下，風險評估的真實性反而下降。到某個節點，一旦外部環境被解讀為「窗口正在關閉」，決策層反而更可能在訊息不充分的情況下做出高風險選擇。

鄧聿文說，如果中共總書記習近平原本並無過早動武的明確時間表，清洗可能成為整軍備戰的一部分，為未來行動創造條件；但與此同時，它也在侵蝕專業判斷的空間，抬高誤判與冒險的可能性。台灣應該從這個角度，來思考此次張又俠被抓對台海帶來的風險，並作好相應準備。

中國官方1月24日宣布，張又俠、劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。（編輯：廖文綺）1150201