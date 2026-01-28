張又俠落馬後仍不能掉以輕心 陸委會公開習近平政權「三大極端發展」

大陸委員會主委邱垂正今（28）天接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目主持人王時齊專訪，公開習近平政權「三大極端發展」，呼籲國人不能掉以輕心，要做好準備，「對和平可以有理想，但不能是幻想」。 圖：Yahoo TV《齊有此理》網路節目提供

[Newtalk新聞] 近期中共解放軍中央軍委副主席張又俠因「涉嫌嚴重違紀違法」遭立案調查，代表作戰系統的軍委全被抓光，現在軍委只剩下兩位，引發外界擔心對台海情勢造成影響。大陸委員會主委邱垂正今（28）天接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目主持人王時齊專訪，公開習近平政權「三大極端發展」，呼籲國人不能掉以輕心，要做好準備，「對和平可以有理想，但不能是幻想」。邱垂正說，陸委會和國安會都在密切注意整體情勢發展，特別是對於中共高層的權力衝擊，陸委會也對於各方面的相關資訊進行高度掌握，並做了各種因應措施。

邱垂正說，中共顯然未受高層人事動盪影響，解放軍仍持續派出軍機擾台，台海風險仍然存在，不能掉以輕心。提高警覺，做好準備，持續密切注意，都是我們現在要做的。陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展，第一，中共權力結構從集體領導到集中領導，如今定於一尊。第二，習近平任內為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人。第三，習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國的影響力比美國強。

邱垂正指出，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，而且一改過去的路線，積極發展軍武。張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平，他擔心，習近平不知道會否冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題。所以在對台灣的威脅沒改變的情況下，一定要密切注意相關情勢發展。

