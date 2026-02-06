張又俠落馬後的詭譎沉默 習近平的「新規矩」還是軍方的「軟抵抗」？

中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立日前因涉嫌嚴重違紀違法遭中共官宣立案調查後，中國政壇出現了一種極其罕見的現象─不僅地方省級黨政機關未按慣例「集體表態」擁護中央，就連軍隊內部的響應也顯得異樣沉默。針對此一現象，中國時事評論人杜文與「新高地」則分別提出了截然不同的解析，揭示了中共高層權力結構在絕對集權背後的極度不穩。

張落馬後的集體沉默為那樁？

杜文在最新發布的YouTube視頻中指出，目前的「集體沉默」並非外界猜測的「習近平指揮不動各級機關」，而是習本人在 2026 年 1 月政治局臨時會議上親自立下的「新規矩」。這套新規的核心在於「黨政軍完全分開」，黨政機關不得介入軍方事務，未經中央統一授權，不得公開評論軍中的反腐清洗。

廣告 廣告

避免殘餘勢力反撲 以噤言進行風險隔離

杜文分析，習近平此舉的本質是進行「風險隔離」。由於軍隊內部正發生劇烈動盪，習近平深怕地方官員或媒體的議論，會將軍隊內部的矛盾信號擴散到全社會，進而激發張又俠殘餘勢力的反撲。而這種做法則將軍隊事務「黑箱化」，試圖製造一種黨政系統並不完全介入的假象，以此掩蓋習近平將「黨衛軍」轉變為個人「習衛軍」的絕對獨裁本質。

李強間接點名 向習表忠

而在此規矩下，國務院總理李強的表現卻成為觀察重點。杜文透露，雖然官方未全文播發李強在 1 月 27 日廉政會議上的講話，但李強在會中巧妙地以「間接點名」的方式向習表忠，他特別強調「軍工央企等領域揭露出來的問題怵目驚心」。杜文認為，這正是指涉張又俠案的核心—軍工系統發生重大腐敗。李強雖然遵守了不准直接評論軍案的新規，卻換一種方式與習近平保持一致。

人大常委會未處理張劉 反映習權力遭挑戰？

而相對於杜文的觀點，「新高地」則在X平台上發文說，這種沉默反映了習近平正遭遇前所未有的內部阻力與程序挑戰。最顯著的證據在於4 日的十四屆全國人大常委會會議，該會議並未撤銷張又俠與劉振立的代表資格，這在法律程序上導致對兩人的立案調查缺乏合法依據。

軍隊的沉默是一種軟抵抗？

「新高地」分析，軍方的沉默實際上是一種「軟抵抗」。許多將領對於身為實權派與紅二代背景的張又俠被抓感到不滿，認為此舉破壞了軍內平衡。雖然軍報連續發文痛批張、劉兩人，但全軍缺乏共識，更多只是習派的「補救式宣傳」，暴露出軍心不穩。

張又俠案可能逆轉軟著陸？

至於趙樂際等元老派系是否扮演了干預角色？「新高地」指出，元老們認為習近平繞過政治局集體討論、直接抓捕軍委副主席的行為，本質上是一場「非法黨內政變」。在人大常委會環節，部分委員拒絕配合補足程序，導致撤銷代表資格的議程流產。這種現象暗示習近平的權威正受到挑戰，張又俠案甚至可能出現「軟著陸」或逆轉的跡象。

張又俠案標誌高層博弈未完待續

儘管杜文及新高地兩人觀點不同，但他們一致卻認為，張又俠案標誌著中國軍政格局的劇烈變動。杜文認為，軍隊事務的「黑箱化」將導致社會生存空間日益狹窄；而「新高地」則提醒，未來幾天人大常委會的動向與軍方的信號，將是判斷這場高層博弈是否導致政權劇變的關鍵窗口。