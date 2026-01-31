張又俠落馬後解放軍首次大動作 轟6K戰機南海黃岩島周遭「戰備警巡」

央視新媒體「玉淵譚天」公布解放軍南部戰區在南海警巡的示意圖。翻攝央視



中國解放軍今日（1/31）宣布在南海黃岩島周遭展開戰備巡查，劍指菲律賓近日在南海劃設軍事演習區。這也是中共官宣中央軍委副主席張又俠遭立案調查後，解放軍的首次大動作表態。

解放軍南部戰區今日宣布組織「海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡」。聲明中強調黃岩島是中國領土，並稱過去一個月來，持續在黃岩島領海周邊海空域加強巡邏警戒，「堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」則公布一張聲稱是南部戰區在南海警巡的示意圖。從示意圖可見，南部戰區動員轟-6k轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

該報導稱，近日菲律賓劃設軍事演習區，將黃岩島納入管控範圍，「嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為。南部戰區組織軍機穿越菲律賓劃設區域，「體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域非法無效」。

菲律賓軍方週二（1/27）宣布，菲律賓和美方本週在黃岩島附近舉行聯合軍演，是2023年11月第11度聯合演習。

對於解放軍南部戰區的最新回應動作，菲律賓駐北京大使館尚未回應。

中國國防部上週六（1/24）宣布，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，決定對兩人立案審查調查，成為最新一批遭整肅「落馬」的解放軍高層。

