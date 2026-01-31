張又俠落馬後 習近平獨斷專行會有侵台衝動嗎？

中共軍委副主席張又俠落馬，在訊息封閉的狀態下，各種傳聞真假難辨，正當外界關注中共內部權鬥問題時，網路傳出一封張又俠致習近平的公開信，縱然仍無法證實這封信是否出自張又俠之手，但敘述符合了中共的政治敘事，且貼近當前黨軍關係的時勢；此外，該封信強調張、習兩人的衝突並非發生在是否忠誠於黨，而是對服從最高領導人對戰爭的主觀判斷，這放在中共內部權力分歧的邏輯來看，顯然張又俠落馬是「政治問題」，而非違法違紀的貪腐問題。

此外，該封信點出所謂的「軍委主席負責制」，在習近平掌權後已發生質變，從原本強調集體領導下的責任歸屬，轉變為高度個人化、領袖意志凌駕制度的決策模式。就算該封信非出自張又俠之手，但確實也點出當前中共內部的黨軍關係陷入「紅與專」的矛盾，「專業」的軍事評估、戰略分析被習近平視為政權安全的「不穩定因素」。

習近平的攻台衝動：政治需求凌駕軍事理性

值得留意的是，這封名為張又俠給習近平的公開信談及習近平對攻台的執念，並批評習對外軍事野心並非單純來自民族主義或統一敘事，而是與其個人權力合法性焦慮高度相關，尤其是中國正處在經濟下行、社會不滿累積的情況下，習近平將對外軍事行動作為對內重塑歷史敘事及轉移壓力的工具。

然而，張又俠與習近平之間的矛盾，本質上不應被簡化為又一樁高層貪腐案件，而是一場圍繞戰爭決策權、軍事專業與最高領導人意志之間的權力清洗，正是中共在高度集權化後，軍事決策機制全面個人化所引發的結構性危機。

若真如傳聞所言，張又俠反對習近平將俄烏戰爭視為「侵台的時間窗口」，認為這是「成本-效益不對稱」的決策，無論是台海地理條件、國際反中認知，以及美日同盟介入的必然性，盲目的「侵台」將會帶給中國更多的不確定，習近平「侵台衝動」的思維邏輯，與解放軍內部的專業軍事判斷有著根本衝突，「專業」聽在習近平耳裡，是「潑冷水」且被視為對權威的挑戰，引發解放軍內部的不安。

解放軍決策個人化 將對台海情勢帶來風險

張又俠落馬後，解放軍恐怕會從作戰能力與指揮經驗的集體運作，轉向對個人的政治忠誠與個人效忠，逐步喪失現代化軍隊最核心的判斷能力，淪為「去專業化」的軍隊，所謂的「軍委主席負責制」是習近平意志的放大器，而非風險過濾器，在這樣的體制下，真正危險的不是有人反對戰爭，而是沒有人敢反對戰爭。

倘若張又俠勢力被全面清洗，短期內習近平極有可能對軍隊強化控制，營造出「內部一致、隨時可戰」的氛圍，但長期將削弱解放軍對戰爭風險的評估能力，使決策更加內卷、封閉。

對台灣而言，必須留意缺乏理性評估的解放軍，習近平對台決策的不確定性將會升高，尤其是中共內部權力結構不再有制度性制衡，僅憑領袖個人的獨斷專行，孤立的決策會導致誤判與冒進的風險大幅增加，那是台海情勢最大的變數。

台灣要判斷中共的可能作為，不單只有軍力的對比，還有中共內部「阻止錯誤決策」機制的失靈，當「紅」的政治效忠取代「專業」的軍事判斷，習近平會愈強調政權安全與政治忠誠，一旦中共內部沒有人敢說「不」，就愈容易累積不可控的戰略錯誤，那麼習近平可能會把攻台當成證明其歷史地位的手段，台灣必須意識到情勢發展的可能性，並做好萬全的準備。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。