張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰
（中央社記者邱國強台北27日電）進入2026年不到1個月，中共中央軍委副主席張又俠突然被宣布落馬，不但是中國政壇自文革以來最大的風暴，對中共解放軍、中共全黨、乃至權力定於一尊的中共總書記習近平而言，都有不容小覷的影響。連身處中國軍事威脅的台灣，也因為這場政治風暴對共軍的影響，連帶成為討論焦點。
至於張又俠落馬的原因，至今眾說紛紜，甚至出現「裡通外國」之說。但從解放軍報事後直指他「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」來看，身為副主席的張又俠，可能「嚴重踐踏」了軍委主席習近平的權威。也就是說，張又俠落馬的原因，腐敗是其次，政治上嚴重破壞了習近平「定於一尊」的地位，才是首要原因。
張又俠的落馬之所以受到這麼高的矚目，主要有3個原因。首先，習近平對共軍發動大規模整肅，先前已經讓中共中央軍委原有7名委員中的3人落馬，其中包括另一名副主席何衛東。
沒想到，習近平又把張又俠以及主掌共軍參謀指揮權的另一名軍委委員劉振立一併查辦。這使得中央軍委如今只剩下軍委主席習近平自己，以及遞補何衛東擔任軍委副主席、出身共軍政治系統且缺乏指揮資歷的張升民這2人。
其次，張又俠的父親張宗遜和習近平的父親習仲勛，不但同是陝西老鄉，且是國共內戰期間在共軍西北戰場的老搭檔（張是主官，習是政委），身為「紅二代」的張又俠與習近平，即因父輩的交情成為舊識，被外界稱為「兩代人的交情」。隨著習近平登上中共大位，張又俠在軍中的職位也水漲船高。
2017年中共19大，習近平先是拔擢張又俠，升任排名第2的軍委副主席兼中央政治局委員。到2022年中共20大，習近平不惜打破「七上八下」（67歲留任、68歲退休）的慣例，破格留任當時已72歲的張又俠，且成為排名第1的軍委副主席。這使得張又俠成為共軍「一人（習近平）之下、萬人之上」的人物。
第3，基於中共政治的不透明，加上中國在習近平集大權於一身下，近年來內外處境陷入阻滯，導致海外五花八門的傳言四起，而在這些傳言中，張又俠幾乎是從不缺席的「角色」。有人說他是習近平在軍中的「壓艙石」和「打手」，貫徹執行習近平的意志及治軍思想。
但更多的傳言，則是張又俠位高權重，不但挾軍中實力對習近平構成威脅，甚至試圖發動「政變」，許多情節被描述但繪聲繪影。更有甚者，還有人以中國古代讖書「推背圖」詩句中的「有一軍人身帶弓」、「勇士後門入帝宮」等語，暗喻姓氏是「弓」字旁的張又俠，未來是推翻習近平的大人物。
然而，事實證明，儘管張又俠與習近平既有父輩的交情，且被破格任用，但在習近平對共軍的強力整肅下，這些背景完全不足恃，更讓諸多有關張又俠「政變」的傳言不攻自破。但外界亟欲知道的是，張又俠為何會成為習近平整肅的對象？
首先，上一個落馬的軍委副主席何衛東，從2025年3月開始有傳言到同年10月官方正式宣布，相隔逾6個月；但張又俠自今年1月21日被發現缺席省部級主要領導幹部研討班引發討論後，官方1月24日便宣布他被查，相隔僅有3天，頗令各界意外。有看法認為，官方急於宣布張又俠被查，說明他落馬的嚴重性比何衛東高得多，需要快刀斬亂麻。
中共官方一如以往，對張又俠被指「嚴重違紀違法」的具體原因未多作說明。但解放軍報25日發表的評論中，提供了一道有限但有價值的窗口。
解放軍報這篇評論說，張又俠（與劉振立）「嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信」，「造成極為惡劣影響」。
若與解放軍報2025年10月18日對何衛東（與苗華）被開除中共黨籍、軍籍發表的「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態、嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎」，「造成極大損害」相較，兩者都提到了「嚴重破壞」軍委主席負責制及不良影響。
然而，身為共軍喉舌的解放軍報，形容張又俠的不良影響是「惡劣」，語氣重於對何衛東的「損害」；在「嚴重破壞」軍委主席負責制上，也多出了「踐踏」二字。由此看來，張又俠涉案的嚴重程度，是高於何衛東的。
此外，美國華爾街日報報導引述知情人士說法，直指張又俠曾向美國洩漏中國的核武核心技術資料，又指他收受李尚福巨額賄賂後提拔其出任中國國防部長，並在軍中籌組政治圈子建立人脈等。這其中，向美國洩漏核武技術資料的指揮，形同把張又俠的罪行定為殺傷力最高的「裡通外國」罪。而中共黨史上被鬥垮的檯面人物中，幾乎都揹著「裡通外國」罪。
然而，美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）在X平台質疑說，對張又俠這名身經百戰的將軍而言，背叛過去幾十年賦予他生命意義的一切，把機密交給中國最大的競爭對手，令人難以置信。而故事裡「最駭人聽聞的細節與北京金融圈流傳的傳聞相符」，也許說的沒錯，但這些精彩故事也可能是編的。
習近平把中央軍委委員從7人清洗到僅剩2人，而且都缺乏正職指揮經驗。而有戰場經驗的張又俠、劉振立，以及有對台軍事部署經驗的何衛東都被整肅，既象徵習近平要求軍隊對他的「忠誠」高於專業，也反映習近平對權力被挑戰的深度恐懼。
在中共全黨，習近平早已定於一尊地位，但他不斷地清洗軍隊，並在黨內加強整肅及反腐力道。如今連張又俠也告落馬，讓全軍乃至全黨看得驚心動魄，而習近平的深度恐懼，相對也會讓眾人對他深度恐懼，形成一股嘴上不說但相互窒息的高壓氣氛。
同時，習近平與眾人的相互恐懼，在他不斷以反腐強化掌控力下，也會越來越深，最後演變為強烈的相互猜疑。萬一政局有變，脆斷的風險便大為提高。
張又俠落馬的另一大熱議之處，在於中國對台的軍事壓力是否會有變化。但到目前為止，坊間出現截然不同的看法。
其中一種看法是，未來中央軍委委員勢將由沒有戰場經驗的少壯派將領遞補，但這類將領為求軍功，加上民族主義催化，反會傾向在台海問題上以冒進手段建功；淡江大學助理教授揭仲分析，共軍清洗高層恐產生「不敢說真話」的氛圍，恐造成情勢誤判，以「寧左勿右」的激進手段行事。一旦台海發生重大突發事件或緊張情勢升高，變數與風險恐比以往要多。
另一種看法，則是中共中央軍委及指揮體系經過連年的大清洗，亟需重建，習近平需要為此重新考核新人接班，都需要時日，因此降低中國攻台的可能性。國防安全研究院學者蘇紫雲向紐約時報分析，要重建共軍的指揮體系，可能得花費5年或更久，讓中國短期內攻擊台灣的機率降低。
目前可預期的是，張又俠落馬被查的相關細節，未來將隨著時間而逐漸地浮現。然而，鑑於中共常把「反腐永遠在路上」掛在嘴邊，因為反腐、乃至於藉反腐而被政治整肅的中共黨政軍高官，不會止步於張又俠。（編輯：楊昇儒）1150127
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 457則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 142則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 13則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 12則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 284則留言
WBC》「不想打大谷下一棒」！日本「最強2棒」透露原因
日本武士「侍Japan」主力外野手、目前效力於軟銀鷹的球星近藤健介，今天（27日）出席福岡市內的球迷緯來體育台 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 148則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 141則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 22則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 250則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言