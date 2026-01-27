張又俠落馬改變中國侵台進程？專家：影響不大

（德國之聲中文網）中國國防部1月24日公告，中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」，遭中共黨中央調查。

《解放軍報》社論稱張又俠與劉振立涉貪，「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」；台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，「簡單來講，這就是說對習近平不忠」。有美媒消息則稱張又俠涉嫌洩密給美國；對此，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，「欲加之罪，何患無辭」。

75歲的張又俠曾參與中越戰爭，是少數野戰軍官出身、具有打仗經驗的將領。如今，中共中央軍委可說「群龍無首」，林穎佑說，「當然是有點意外」。

隨著張又俠和劉振立被整肅，2022年在中共二十大獲任命的7名軍委成員只剩2位，也就是習近平（軍委主席）以及政治工作背景的張升民（副主席）。此前，中國前防長李尚福、軍委政治工作部原主任苗華、軍委前副主席何衛東等人，陸續在2023年至2025年間遭到免職。

台灣該擔心嗎？

在海峽對岸，台灣社會對張又俠落馬一事的討論，集中於這是否影響中國解放軍侵略台灣的能力與進程。西方政界常以「2027年」作為中國做好攻台準備的指標年份，有些美國軍事情報界人士預估解放軍打算那之前具備「攻台取勝」的能力，但中國官方從未證實。

揭仲說：「我不覺得這（張又俠落馬）會對中國武力犯台（的進程）造成什麼太直接的影響。」在他看來，習近平統一台灣的企圖沒有改變，是以和平統一為優先手段，並無明確的「武統時間表」。

林穎佑則表示，這一波整肅代表習近平要「徹底重整解放軍的人事制度」，但會不會對台灣構成軍事威脅或危機，「現在還言之過早」。可以預期的是，由於軍事領導首長存在斷層，中共短期內不太可能對台灣發動大規模、跨戰區的軍事行動，而是以小型的騷擾為主，例如近年逐漸常態化的軍機、軍艦襲擾等「灰色地帶」行動。

台灣國防安全研究院研究員沈明室亦認為，中共在近一兩年內不會對台發動戰爭。接下來可觀察有多少人受這次整肅波及，又由誰接任那些被替換下來的人，「新的人接任都需要一段磨合期，去了解部隊作戰的型態，不會那麼快形成高度的戰力」。

解放軍「青黃不接」影響戰力

台灣專家觀察到解放軍內部指揮體系缺乏老將的問題，這在張又俠落馬之後更為顯著，將影響解放軍的軍力。

揭仲指出：「不是一個單位青黃不接，是幾乎所有單位都青黃不接。」現在解放軍各重要單位的首長大部分較為資淺，「都是剛換上中將軍服的少將在處理，對解放軍未來這幾年的建軍備戰，乃至於應付大型突發事件的能力，一定會有影響」。

「如果習近平認為苗華跟張又俠的問題都是對他不忠……接下來他考慮繼任人士的時候，會不會是以對習近平的效忠作為優先的考量？」

揭仲說，在這種狀況下，新人要不就是「凡事揣摩上意」，要不就是寧可採取比較激進的手段；若是前者的情況，會影響到習近平對整體狀況能否有合理的判斷，後者則容易導致突發事件時誤判、讓情勢快速升級。

林穎佑亦提到，若解放軍內部晉升的原則變成「先求紅，才求專」，也就是以政治忠誠為重、而非優先考慮專業能力，這可能導致一些將領即使歷練不完整卻能晉升，「這樣的解放軍或許在戰力上面是會有一些折扣的」。

沈明室則說，解放軍的士氣會因整肅而受到打擊。在新一波清洗行動之下，曾獲張又俠提拔的眾多軍官和幹部擔心受到牽連，「會有人躺平，或者是有人惶惶不可終日，不會專心於部隊的戰備訓練」。

台灣應加強備戰？

張又俠落馬之後，台灣國防部長顧立雄26日表示高度關注；至於這是否加速中共武力犯台，「不是哪個高層異動就足以推斷」，而是要運用各種聯合情監偵手段，跟盟友交換情資，並掌握各種徵候，才能綜合判斷出中國可能的企圖；與此同時，台灣軍方也會持續強化自我防衛能力，以因應突發情形。

林穎佑認為，在解放軍老將被整肅之際，資歷不足的年輕將領為求上位，更有可能積極採取行動，透過更多的聯合戰備警巡、灰色地帶行動，施壓台灣及其他第一島鏈國家。在這種情況下，台灣「要提防的是小型的擦槍走火」。

揭仲亦有類似看法。「現在對於台灣的軍方來講，最重要的事情是要盡可能的防止在台灣周邊海空域跟中共軍機艦短兵相接的時候，發生意外事件。」

