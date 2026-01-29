張又俠落馬攻台加速？顏擇雅：內鬥靜觀其變

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，因「嚴重違紀違法」，遭中國官方調查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬，引發國際關注。作家顏擇雅表示，認為張又俠落馬習近平就會攻台的說法是販賣恐懼，正確態度應該是看到狼在內鬥就靜觀其變、做好防範。

顏擇雅今（29日）在臉書發文指出，張又俠落馬，台灣這邊有一種解讀，是「習近平已經完成『清理隊伍』，所以對台何時開戰已不是問題，現問題只剩拿下台灣後如何治理」，包括王尚智、楊秉儒都是這種聲音

廣告 廣告

但這種論述是典型的先射箭、再畫靶，顏擇雅指出，結論已先鎖死在「台灣一定要成為中國一部份」，再回去找「不是和統就是武統」的論據。對這種人來說，要論述「被統一」對台灣有何好處太難了，最好就是先假設台灣並沒「不被統一」的選項，而這點跟中共說法一模一樣，剩下的論述就是兩害相權取其輕，和統與武統兩種選項當然要選和統。

顏擇雅直言，凡是先射箭再畫靶的論述，基礎一定會採樣偏誤。張又俠落馬，大家解讀都是另一波權鬥開始，為什麽只有王尚智、楊秉儒會解讀成「完成清理隊伍」? 這表示他們連這次官媒表現有何異常都沒看見。要研判北京政局，觀察官媒不是最基本的嗎？ 這次只有國防部發聲明，官宣只有《解放軍報》，最勁爆消息是透過美國《華爾街日報》，其他官媒至今靜悄悄，高層也沒人出來表態，這些不都極度反常嗎？

顏擇雅批評，像王尚智、楊秉儒那種論述，就是販賣恐懼。他們自己因為相信「狼來了」而嚇到手軟腿軟，就希望多一點台灣人也跟著手軟腿軟。

她也認為，正確態度應該是知道狼一直想來，隨時做好各種防範，讓狼不敢來，「看到狼在內鬥，我們就是靜觀其變，不憂不懼，繼續做好防範。好好日子不過，去跟狼和談，只會淪爲狼群的嘴邊肉而已，何必呢？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張又俠落馬驚華府！專家憂習近平缺「理性聲音」：恐誤判台海風險

中國「山寨鼎泰豐」反攻台灣？吳欣岱揭手法：服務政治敘事

台灣小心？美財長點名韓國說重話：國會批准前「協議不存在」