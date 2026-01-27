張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打

國際中心／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。（圖／翻攝自央視）

中共解放軍高層震盪，中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直言，共軍演練封台根本是「笑話」。他引述美軍二戰廢棄的「堤路計畫」及前第七艦隊艦長觀點指出，台灣缺乏適合大規模登陸的寬廣海灘，加上台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」形成的恐怖海象，浪高可達三公尺，登陸作戰簡直是異想天開。

中共中央軍委副主席張又俠近期傳出落馬，由於他與東部戰區原司令員林向陽關係密切，且深度參與實戰化訓練，此次人事大清洗被視為對「攻台主力」兵權的重大打擊。對此，政治評論家黃澎孝在網路節目《矢板明夫Newtalk》中深入分析，認為解放軍所謂的「封鎖台灣」或「登陸作戰」，在地理現實面前完全站不住腳。

廣告 廣告

黃澎孝指出，歷史上只有美軍曾認真研究過攻打台灣的可行性，即二戰時期的「堤路計畫」（Operation Causeway）。然而，該計畫最終未被採納，主因之一便是美軍評估後發現，台灣地理環境惡劣，缺乏足夠寬廣的平坦灘岸，根本無法讓具規模的機械化部隊順利登陸展開。連當時強大的美軍都以此為由放棄，解放軍如今的登陸演練顯得格外諷刺。

除了地形限制，台灣海峽詭譎多變的海象更是天然屏障。黃澎孝透露，他在紐約求學修習物流管理時，曾與一名美軍退役海軍中校、前第七艦隊艦長成為同學。這位艦長曾向他傳授實務經驗：「海峽跟海洋截然不同，別以為看起來都是水。」他解釋，台灣海峽有強勁的「黑潮」支流由南向北流動，且流速極快；與此同時，冬季東北季風則是由北向南吹拂。

黃澎孝分析，海峽南段較寬，但北段從桃園到平潭一帶突然變窄，產生「管湧效應」，加上「海流往北、季風往南」的兩股力量對沖，導致海象極度惡劣且難以掌握。他強調，這種條件下浪高往往超過三公尺，「一般公寓房子的高度也不過三公尺」，在這種巨浪下船艦都難以航行，共軍還想進行精密複雜的登陸作戰，「真的是異想天開」。

更多三立新聞網報導

台64奪命12分鐘曝！頂大役男詭異噤聲僅傳「叩叩」響 司機怒飆髒話趕人

整垮張又俠還想對台動武？黃澎孝賭上全副身家斷言：習近平不敢吃砒霜

「社會病了」男網友肉搜新北割頸案兇手個資 法官判刑3月：已賠償少年

高雄女建商分屍案兇手歐陽榕「15年等不到釋憲」驚傳器官衰竭病逝

