張又俠落馬曝習政權「三大極端發展」 邱垂正：習近平定於一尊｜Yahoo《齊有此理》

近期中共軍委張又俠因「涉嫌嚴重違紀違法」遭立案調查，引發外界擔心對台海情勢造成影響。陸委會主委邱垂正到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊專訪，公開習近平政權「三大極端發展」，再三呼籲不能掉以輕心，要做好準備，「對和平可以有理想，但不能是幻想」，千萬不能把台灣的未來與和平的希望放在中共領導人的善意上面。

台灣長期釋出善意，但面對民主法治的立場絕對堅定。對於首位中配李貞秀將遞補立委進國會卻仍沒放棄中國籍，邱垂正強調她必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，邱垂正建議可以「努力一下」，不然李貞秀拿不到放棄國籍的證明，就不能擔任公職。

廣告 廣告

邱垂正過去任職海基會秘書長時，常邀請陸配網紅到海基會來溝通政策，了解他們和粉絲的訴求，協助解決在台灣生活的問題。多數人都在強調在台生活的優點，近期才有少數人為了流量刻意製造對立。但這不代表多數陸配的看法，甚至一起譴責這些個案，加上外界群起檢舉，只能取消這些人定居或居留的身分。

▲ 陸委會主委邱垂正接受Yahoo《齊有此理》專訪

最近外界熱議的還有解放軍中央軍委副主席張又俠遭調查落馬，代表作戰系統的軍委全被抓光，現在軍委只剩下兩位。邱垂正表示，陸委會和國安會都在密切注意整體情勢發展，特別是對於中共高層的權力衝擊，陸委會也對於各方面的相關資訊進行高度掌握，並做了各種的因應措施。

邱垂正說：「提高警覺，做好準備，持續密切注意，都是我們現在要做的。」然而中共解放軍仍持續派出軍機擾台，並未受到高層人事動盪影響，所以台海風險仍然存在，不能掉以輕心。

陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展，第一是中共權力結構從集體領導到集中領導，如今定於一尊。第二是習近平任內為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人。第三是習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國影響力比美國強。

邱垂正點出，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，而且一改過去的路線，積極發展軍武。張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平，邱垂正擔心，習近平不知道會不會冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題。所以在對台灣的威脅沒有改變的情況下，一定要密切注意相關情勢發展。

相關新聞：

自評和賴清德熱度滿分 要成為2028總統連任底氣 陳亭妃讚林俊憲風範

台灣正式邁入超高齡社會 衛石崇良：少子化關鍵不是不生，而是不婚！