張又俠落馬美失去重要窗口？路透：他訪美想搭「魚鷹直升機」很專業

中共中央軍委副主席張又俠遭調查落馬，震驚國際，《路透社》引述多名美國前官員與分析人士認為，此舉不僅切斷美中間「關鍵軍事聯繫管道」，也讓解放軍面臨指揮經驗與判斷穩定性下降的風險。

中共中央軍委副主席張又俠。（圖／美聯社）

多名曾任職美國政府高層的官員向《路透社》表示，張又俠長期被視為大陸軍方少數熟悉、可信且具實權的對話對象。歷屆美國政府都試圖建立與大陸軍方高層的直接聯繫，以避免兩大軍事強權發生誤判或擦槍走火。

報導指出，在美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京曾中斷近17個月的軍事對話，直到拜登（Joe Biden）政府時期，大陸國家主席習近平才允許張又俠恢復與美方接觸，成為少數仍可運作的高層溝通管道之一。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）資深研究員、前美國國防官員湯普森（Drew Thompson）直言，「如果中央軍委只剩下一個人，習近平在危機時刻還能找誰商量？」他認為，張又俠可能是解放軍中唯一能向習提供較為客觀評估的現役軍方高官。

美國前空軍將領、前國務院亞太助卿史迪威（David Stilwell）回憶，張又俠2012年曾率團訪美，是當時唯一主動要求搭乘美軍魚鷹直升機的大陸軍官，「他和其他解放軍將領很不一樣，更像是一名專業軍人，而非政治軍官。」

史迪威認為，失去張又俠後，最令人擔憂的是，解放軍高層可能更容易相信自己建構的敘事，誤判已具備對台動武的能力，「張又俠離開，等於少了一個理性聲音。」

