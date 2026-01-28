張又俠落馬震盪兩岸？陸國台辦：「牢握主導權」絕不承諾放棄武力

「解放軍二把手」中共中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立日前被官方指涉嚴重違紀違法，遭立案調查。解放軍2名高層的「落馬」引發外界關注是否會影響台海局勢。大陸國台辦今（28）日重申，中方牢握兩岸主導權與主動權，並強調絕不承諾放棄使用武力。

中共中央軍委副主席張又俠被查。（資料照／路透社）

大陸國台辦今上午舉行例行記者會。有媒體提問指，「中共中央軍委副主席張又俠以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭到調查，有關共軍高層的人事動蕩對兩岸關係發展會有影響嗎？」

廣告 廣告

對此，發言人張晗回應稱，相關立案審查調查再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗「無禁區、全覆蓋、零容忍」，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。

國台辦發言人張晗在記者會上。（圖／翻攝微博@看台海）

張晗還稱，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權」。

張晗表示，中方願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但「絕不承諾放棄使用武力」，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

解放軍大清洗行動持續。在張又俠與劉振立雙雙「落馬」後，於2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，目前僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

延伸閱讀

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成